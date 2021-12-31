韩周三集会30周年 唤起国际社会关注慰安妇问题

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本月8日，韩国周三集会迎来30周年。该活动旨在抗议日军对慰安妇的性剥削，敦促日本道歉并进行赔偿。周三集会的举行次数于2002年超过500次，成为全球最长的单一主题集会。目前该活动每周不断刷新纪录，但日本的态度没有任何变化。





周三集会在每周三定期举行，第一次是1992年1月8日时任日本首相宫泽喜一访韩之前。已故慰安妇受害者金学顺（音）的证词促成了周三集会的举行。1991年8月14日，金学顺最先就慰安妇受害情况公开作证，使该问题浮出水面。2012年，全球慰安妇受害者团体“亚洲连带会议”将这一天指定为“世界慰安妇纪念日”。





周三集会原本由韩国挺身队问题对策协议会主办，目前则由正义记忆连带负责。活动要求日本承认强征慰安妇犯罪事实并查明真相、公开道歉并进行法律赔偿、写进日本历史教科书、修建纪念碑和资料馆、处罚责任人。





此前由于日军慰安妇受害者不愿公开事实，该问题在很长一段时间里未能受到关注。1990年11月，韩国挺身队问题对策协议会成立。第二年，金学顺公开发表证词，这不仅促成了周三集会，也开始引起国际社会的关注。





从1937年7月中日战争爆发到1945年8月太平洋战争结束，日本强征殖民地国家女性参加性奴隶团体。韩国女性的受害情况格外严重，中国大陆、中国台湾等地的女性以及部分居住在亚洲国家殖民地的欧洲女性也是受害对象。





随着周三集会持续举行，国际社会开始关注这一问题。包括日本的和平活动人士在内，外籍人士也参与活动，形成了国际性合作。1993年，慰安妇问题被纳入世界人权大会决议。1998年，联合国人权委员会通过了要求日本政府就慰安妇问题进行赔偿的《麦克杜格尔报告》。2000年，日军性奴隶战犯国际法庭开庭，并判决日王裕仁为施害者。2003年，联合国消除对妇女歧视委员会建议日本政府对日军慰安妇问题负责。2008年，联合国人权理事会给出了相同的建议。





2012年6月19日周三集会举行1000次之际，慰安妇少女像在日本驻韩大使馆对面落成。除了韩国，全球8个国家的42座城市也联合行动，如今全球多地都能看到少女像。





然而，目前周三集会面对着阻力。去年，正义记忆连带被曝涉嫌贪污捐款，去年5月底开始，“自由连带”等保守团体占据了示威地点，导致集会无法正常举行。尽管如此，周三集会仍然唤起了人们对战争时期女性受害的警惕，在世界人权运动史上留下了浓墨重彩的一笔。