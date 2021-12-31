首批新冠口服药运抵韩国 能否带来疫情拐点引发关注

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辉瑞新冠口服药“Paxlovid”13日运抵韩国，口服药能否为新冠疫情带来拐点引起了关注。由于首批药物数量有限，韩国卫生部门排定了优先用药顺序。





当天运抵的货量为2.1万人份，本月底还将有1万人份运抵。政府与辉瑞签订的合同为76.2万人份。





症状出现不足五天、重症转化风险较高的轻症和普通型患者中，65岁及以上患者或接受居家治疗、入住生活治疗中心的免疫力低下患者为优先用药对象。





根据临床试验结果，属于高风险群体的轻症和普通型患者服用Paxlovid后，住院和死亡风险降低了88%。卫生部门认为，由于此药具有遏制病毒体内繁殖的特点，对感染奥密克戎等变异毒株的患者也将产生疗效。卫生部门将根据今后的供应量和病例情况调整用药对象。





目前韩国新增确诊病例呈现减少趋势，危重患者人数也较为稳定，口服药数量预计不会出现短缺，且美国诺瓦瓦克斯疫苗也获得了有关部门的批准，接种率有望进一步提高。





首批2.1万人份口服药可供每天1000人使用三周。以本月12日为准，韩国居家治疗患者为15927人，生活治疗中心入住患者为8468人。由于该药必须在症状出现后的五天内服用，预计新感染患者将优先用药。另外，目前60岁及以上患者仅占到总患者数的约12%，因此每天实际用药对象预计不会超过1000人。在通过口服药降低重症转化率的同时，疫苗接种率也将持续提高，外界期待疫情将迎来拐点。





不过由于该药首次投入使用，尚不清楚会产生何种副作用。目前报告的不良反应包括味觉异常、腹泻、血压上升、肌肉痛等。





另外，奥密克戎变异毒株预计还将进一步扩散，本月底的农历新年假期有可能重新引发大流行。为确保口服药的稳定供应，政府还购买了24.2万人份的默沙东口服药Molnupiravir。若口服药能够减少危重患者数量，医疗体系将可长期平稳运行，恢复日常生活的步伐也有望加快。