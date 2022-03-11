韩考虑下调触法少年年龄标准

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韩国法务部3月29日在向总统职务交接委员会做报告时表示，正考虑下调“触法少年”的年龄标准。这会否带来法律制度上的变化引起了关注。当选总统尹锡悦曾承诺下调触法少年年龄标准，最近奈飞剧集《少年法庭》的热播也令该问题受到了全社会的关注。





触法少年是指触犯《刑法》的少年。触犯法律即罪犯，但是使用触法少年这一表述是因为对特定年龄段的少年不能依据《刑法》予以刑事处罚，而是须依据《少年法》进行保护处分。接受保护处分意味着不会留下前科记录。





根据韩国现行法律，不满10岁为“犯法少年”，10岁至14岁为“触法少年”，14岁以上至不满19岁为“犯罪少年”，即14岁以上才可进行刑事处罚。韩国对待青少年犯罪注重“教化”和“社会化”，而非处罚。若进行处罚，青少年在社会生活开始前便会被打上烙印，极有可能影响日后的生活。这一思路建立在对青少年的教化效果好于成年人的论据之上。





下调触法少年年龄标准指将年龄上限从目前的14岁下调至12岁。法务部在向交接委员会进行的报告中表示，将就下调触法少年年龄标准积极参与国会立法讨论。





此前一直有意见呼吁下调触法少年年龄标准。韩国触法少年的犯罪大幅增多，不仅犯罪数量增多，犯罪年龄也逐渐降低，且性质日趋恶劣，杀人等恶性犯罪也时有发生。对此，不少意见认为，按照现行制度，即使是最恶劣的犯罪行为，也只需接受最长两年的保护观察，这将变相鼓励触法少年犯罪。





统计显示，触法少年问题日趋严重。最近五年，触法少年犯罪猛增近50%，尤其是抢劫、强奸、杀人等恶性犯罪大幅增多。犯罪年龄降低、犯罪手法愈发残忍。





有意见认为，现行触法少年规定制定于1958年，考虑到这段时期身体和心理的成熟年龄均有所提前，触法少年年龄标准也应相应下调。不过反对意见也不少。争议的核心在于处罚是否能够起到效果。由于触法少年制度的宗旨在于教化，降低年龄、予以处罚的方法看似简单，其效果却未必理想。对此，分析指出，制度改善应从两方面着手，在加强对抢劫、强奸、杀人等恶性犯罪的处罚的同时，对于情节较轻、偶发性的犯罪则仍应以教化为主。不过无论如何，目前来看，触法少年年龄标准下调的可能性较大。