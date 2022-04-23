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明九掉进冰凉的河水里，脚腕也撞在石头上受了伤，所以病倒在家。万幸的是，今顺掉在明九的身上，没有受什么大伤。尽管如此，今顺娘还是觉得很过意不去，想尽办法凑了些钱，给明九买来了药。今顺和文基也是每天都来看他，一脸担忧地坐在他的床前，安慰着生了病的朋友。明九感动得都要流眼泪了。









真是太神奇了！刚才被明九拿着琢磨的两个布娃娃居然在房间里飘来飘去。

“啊，真是稀罕事儿啊！”

原来，明九把气球吹得鼓鼓的，然后系在了布娃娃的肩膀下面。

“这算什么，要是人也能飞，我们就用不着过那个独木桥，可以飞着去上学了。就算是梅雨季，也不怕。”

“人怎么可能会飞呢？”

“好好想想的话，我们一定也能做到的。飞机什么的根本用不着，不管哪里，都可以飞着去。马汽车也不过是小意思，算不上什么。”





정말로 놀라운 일이 생겼습니다.

아까부터 명구가 가지고 놀던 인형 둘이서 서로 번갈아가며

방안을 빙빙 떠다니고 있지 않겠습니까?





“거참, 신통하구나”





그것은 고무풍선에 바람을 잔뜩 불어 넣어서 불룩하게 한 다음,

인형의 어깨 밑에 붙잡아 맨 것이었습니다.





“이까짓 걸 가지고 그래요?

이제 진짜 사람들이 날아다닐 수 있어야

우리들도 그 외나무다리가 아니고도 학교에 마음대로 날아다니고,

장마가 져도 괜찮죠”





“산 사람이 무슨 재주로 날아다닌단 말이냐?”





“그것도 잘 생각하면 할 수 있어요. 그까짓 비행기 다 필요 없어요.

이제 이것 가지고 잘 생각하면 우리도 그냥 마음대로 훨훨

어디든지 새처럼 날아다닐 수 있을 거예요.

그럼 그까짓 말 자동차는 아무것도 아니지요”









我们现在的生活中有很多东西都是过去的想象。达芬奇曾经构想过能在天上飞的飞行器，现在我们已经可以坐着飞机旅行了。而不过才几年前的设想现在已经成为现实的也很多，有一种被称为“翼装”的滑翔器，人们利用它真的可以像火箭一样在空中飞来飞去。也就是说，现在不仅是坐飞机、坐热气球，只需要一件飞行衣，也可以迎风飞翔了。小说家卢良根在这部童话中构想的东西已经成为现实，不得不令人感叹无论是小说，还是童话，想象的力量都是惊人的。









快看，飞翔的人，快看，飞人！学生们一边拍手，一边大声喊着。他们一窝蜂似地跟着飞人跑过来、跑过去，乱成一团。学生们互相询问着这是从哪里飞来的，都好奇得要命。





这时，不知道是谁喊了一声“是铁匠放的，我刚才看见了！”什么？是铁匠吗？就是那个掉进河里病了好几天的明九吗？他什么时候发明了这个东西啊？学生们开始到处找明九，想要问个究竟。





藏在角落里的明九静静地看着这情景，泪水不知不觉开始在眼眶里打转。

“能飞虽然好，但人活着得吃饭，所以接下来我要想办法造出不管是谁都能管饱吃的大米了。”





저 날아다니는 사람 봐라, 날아다니는 사람,

학생들은 손뼉을 치면서 소리소리 질렀습니다.





그러고는 인형이 날아가는 데로 우우 몰려가고 몰려오며 미친 것처럼 덤볐습니다.

학생들은 그것이 어디서 날아온 것인가 서로 궁금해 못 견디었습니다.





그 때 누군가,

야, 저거 아까 대장장이가 띄우더라, 하고

소리를 지르면서 뛰어왔습니다.





뭐, 대장장이?

물에 빠져 앓고 있던 대장장이가 어느 틈에 날아다니는 사람을 발명했니, 하고

명구를 찾느라고 이러저리 둘러보았습니다.





한 편 구석에서 그 모습을 가만히 바라보는 명구의 눈에는

어느 덧 감격의 눈물이 맺혀 있었습니다.

명구는 눈물이 글썽글썽한 눈으로 다시 한 번 결심했습니다.





‘그렇지만 사람은 먹어야 사니까

이제 누구든지 마음대로 먹을 수 있는 쌀도 만들어야지’









作者 卢良根（노양근，1900年出生于庆尚北道金泉~?) ，1934年在“新春文艺”发表《下雪的日子》（눈 오는 날）登上文坛。