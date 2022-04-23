职业：演员

出生日期：1999年5月3日

出生地：全罗北道全州市

身高：179cm

出道：电视剧《金秘书为何那样》（2018）





裴贤圣的演艺生涯起初就像一张白纸，靠一部部戏中大大小小的角色来涂鸦、充实。2018年，裴贤圣参演《金秘书为何那样》正式出道，此后也在多部剧集中跑龙套，饰演一些小角色。与如今大部分新生代男演员多由模特转型为演员不同，裴贤圣则是出道后颇受广告商青睐，在他还未凭借角色出圈之时，便凭借阳光、清新的外形拍摄了包括现代汽车等多个电视广告。而他干净的气质和萌帅的外形更是在大热剧集《机智的医生生活》中被更多人发现，进而被挖掘参演了2022年群星汇聚大戏《我们的蓝调时光》，并受到观众一致好评。





主要作品：

·电视剧：

《DEAR.M》（2022）

《我们的蓝调时光》（2022）

《机智的医生生活1、2》（2020～2021）

《偶然发现的一天》（2019）

《金秘书为何那样》（2018）





·电影

《最普通的恋爱》（2019）