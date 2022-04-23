韩新政府公布施政课题 关注经济、安全

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韩国总统职务交接委员会公布了名为“再次腾飞的大韩民国，共同富裕的国民之国”的施政愿景和110项施政课题。施政课题基于实用主义，重点关注经济和国家安全，特点为“经济、安全”贯穿始终，重视科学技术、致力于跻身全球前五大科技强国。





交接委员会委员长安哲秀3日在例行记者会上公布了新政府的施政愿景、原则、目标和具体施政课题。施政愿景“再次腾飞的大韩民国，共同富裕的国民之国”不仅指恢复国家竞争力、再次实现飞跃式发展，同时也包含了改善国民每个人的生活的含义。施政原则为国家利益、实用、公正、常识，以有利于民为标准来制定政策，根据国民常识而非理念施政。施政目标共六项，分别为常识得到恢复的正直国家；民间主导、政府助推的活力经济；温暖同行、人人幸福的社会；自主和创意打造的大胆未来；为自由、和平、繁荣作贡献的全球重要国家；处处宜居的“地方时代”。概括来说，经济主导权将由政府交还民间，在基于国家利益、实用主义的外交战略和国防力量的基础上，从受影响的国家转型为施加影响的国家。





110项施政课题总体上强调经济和安全，追求实用主义而非理念。其中最引人关注的是跻身科学技术五大强国的目标。交接委员会将半导体、人工智能、车载电池等尖端产业指定为未来战略产业，提出与美国、欧盟展开技术合作，共享全球基础设施等跨国合作强化战略。





施政课题还包括对新冠疫情损失的完全弥补、稳定房地产市场、废除脱核电政策、改革养老金、提高财政的可持续性等。在废除脱核电方面，当选总统尹锡悦提出的重启新韩蔚3、4号机组建设，到2030年出口十座核电站等承诺被选为施政课题。





房地产政策方面的施政课题包括：供给250万套以上住房以稳定市场、修改转让税制度以减轻多套住房持有者的负担等。另外，全面改革规制以打造自由市场、构建创新型金融系统、分阶段废除股票转让所得税等也被列为施政课题。





分析认为，施政课题的总体方向正确，但是脱核电、养老金改革等领域需要达成社会共识，废除女性家族部、军人月薪200万韩元等竞选承诺则不了了之。





更关键的是政策执行能力。施政课题的宣言性质较强，但是执行则需要法律和财政支撑。交接委员会估算所需财政为209万亿韩元，即每年超过40万亿韩元。另外，即将成为在野党的共同民主党在国会占据了过半席位。意见指出，为了有条不紊地执行施政课题，国民共识比任何时候都更为重要。