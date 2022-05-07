韩第20任总统尹锡悦就任

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韩国第20任总统尹锡悦就任。新政府提出的标语是“大韩民国再一次，属于国民的崭新国家”。





尹锡悦在就任演说中强调，必须通过腾飞和快速增长来解决对自由和民主主义构成威胁的严重贫富分化和社会矛盾，而腾飞和快速增长只有依靠科学、技术和创新才能实现。





尹锡悦在就任演说中表示，自己的使命是打造建立在自由民主主义和市场经济制度的基础之上、国民成为真正主人的国家，在国际社会中尽责尽力的国家。





演说中最引人关注的是“反智主义”。尹锡悦认为，反智主义引发了民主主义危机，导致政治无法在新冠疫情、供应链重组、气候变化、粮食和能源危机、超低增长、失业、贫富分化、社会分裂等问题上发挥正常功能。尹锡悦还表示，“必须以科学和真相为前提，看法不同的人们才能够调整各自的立场、达成协议”，“这是支撑民主主义的理性主义和理智主义”。





当天0时，国军统率权完成转让、普信阁举行敲钟仪式，新总统任期正式开始。





尹锡悦政府在有史以来最艰难的情况下成立。在政治、经济、社会、安全等领域，国内外的动荡和危机日趋严重。在韩国国内，新冠疫情导致贫富分化加剧、青年就业问题突出，高物价、高汇率、高利率遏制了经济增长，文在寅政府遗留的房地产问题也是一大重负。





在这一背景下，社会严重分裂。前任政府执政党凭借在国会的多数席位单方面通过了剥夺检察调查权的法案，尹锡悦政府则执意搬迁总统办公室。新政府提出的施政愿景在这一过程中被忽视，朝野间的对立日益尖锐。在19名国务总理和内阁候选人中，仅7人通过了人事听证会。





在国家安全方面，北韩不断提高谴责和挑衅的水平，不久后有可能进行核试验。国际局势也呈现出新冷战格局，韩国与美国、日本、中国等国家的关系比任何时候都更为重要，但也不可避免地面临着调整。韩美首脑会谈将于21日举行，中国国家主席习近平、日本首相岸田文雄也均表达了尽快举行首脑会谈的意愿。





尹锡悦将办公室搬迁至龙山，青瓦台则向市民开放。尹锡悦提出与国民沟通、共呼吸，成为摆脱权威主义的总统；施政方向也以科技、创新、自由、民主主义等为基础，获得了肯定的评价。





不过现实则不容乐观。为了顺利施政，新政府必须争取占据国会过半席位的在野党的合作，而这取决于总统和执政党的政治能力。分析指出，尹锡悦政府必须提出能够获得大部分人共鸣的愿景和政策、实现国民团结。