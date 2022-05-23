旅美韩裔女歌手AleXa在美国歌唱大赛夺冠后凯旋归来

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在美国NBC选秀节目-美国歌唱大赛（American Song Contest）荣获冠军的旅美韩裔女歌手AleXa(韩文名：金世利（音）)回国后出席新闻发布会透露获奖感受，夺人眼球。

近日，AleXa出席了在首尔龙山蓝色广场举行的新闻发布会。AleXa于9日（美国时间）在美国现场直播的NBC选秀节目-第一届美国歌唱大赛中，击败55名代表美国各州、首都和领土的艺人登上了冠军宝座，尤其作为K-POP歌手首次在美国著名选秀节目夺冠，书写了新的历史。

美国歌唱大赛是美国规模最大的现场直播选秀节目，凯莉•克拉克森与饶舌歌手史努比狗狗担任主持人而深受观众的欢迎。在本届美国歌唱大赛的总决赛中，AleXa凭借描写想象中完美爱情的《Wonderland》夺冠。对此，AleXa表示：“我此次不仅是代表俄克拉何马州的艺人，还代表K-POP歌手，特别是希望向世人介绍K-POP而做出了挑战。其实现在也不敢相信我获得冠军，好像还在梦中，实在感到荣幸。”

据分析，AleXa的夺冠秘诀在于K-POP的魅力，除了音乐以外，还融合了舞台表演、服装、发型和舞台设计等。

据AleXa介绍，今后她除了携《Wonderland》一曲在美国展开活动外，还计划在韩国与海外也展开活动与粉丝见面，通过舞台表演给粉丝们展现多样的面貌。