韩执政党在地方选举中获压倒性胜利

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韩国执政党国民力量党在地方选举中获得压倒性胜利，不仅赢得大部分广域和基础自治团体的职位，在同时举行的国会议员补缺选举中也获得了过半席位。继中央权力之后，执政党又掌握了地方权力，为尹锡悦政府确保了强大的施政动力。在野党则因此次选举的失败，失去了除国会多数党地位外的所有优势。





此次选举结果与四年前截然相反。在17个广域自治团体长的选举中，国民力量党在12个地区获胜、共同民主党在5个地区获胜。而2018年地方选举结果为3比14，此后经过补缺选举调整后为5比12。此次，国民力量党在除共同民主党票仓湖南地区三地、济州道和京畿道以外的所有地区获胜。共同民主党则未能避免惨淡的败局，唯一的亮点是在京畿道以0.14个百分点的微弱优势获胜。





基础自治团体长的选举结果与此相似。国民力量党、共同民主党分别在145个地区和63个地区获胜，无党派赢得17个地区，进步党在1个地区获胜。





教育监选举也出现了明显的格局变动。选举前进步派占据14个地区，保守派占据3个地区。而通过这次选举，保守派候选人在8个地区获胜，几乎与进步派持平。





在国会议员补缺选举中，国民力量党赢得5个席位、共同民主党赢得2个席位。由此，国会议席分布情况也有所调整，共同民主党为169席、国民力量党为114席，其他为16席。





分析认为，这一结果体现了国民对新政府稳定运行的期待。共同民主党在尹锡悦政府成立前后动用国会多数党的地位进行了强烈牵制，被选民视作妨碍政府。另外，在选举过程中，共同民主党内部矛盾的爆发导致民心进一步流失。不过也有意见认为，在京畿道知事选举中，共同民主党候选人金东兖在最后时刻逆转局面，以微弱优势获胜，显示出牵制政府的要求仍然存在。





国民力量党的胜利一定程度上得益于尹锡悦政府成立后一系列重大事件的积极影响。尹锡悦在就任后不久的时间里推动青瓦台开放、韩美首脑会谈成功举行、执政党人士大举出席5.18光州民主化运动纪念活动，收到了良好效果。尹锡悦本人的支持率也呈现出上升趋势，负面评价有所下滑。





在不久前的大选中，尹锡悦以0.73个百分点的微弱优势险胜。此次地方选举的压倒性胜利很大程度上消除了这种不稳定性，为施政增添了动力。而共同民主党连续两次在选举中失败，先后失去中央和地方权力，有可能被孤立于国会。预计共同民主党将通过领导层辞职和党内改革来挽回民心。