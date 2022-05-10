《漫话国乐》 清声曲 / 树木也 / 界面加乐还入

韩国人是全世界公认的勤奋的民族。其实韩民族非常好玩，中国《三国志》的东夷传也有相关记载，提及韩民族每逢春秋季的庆典，接连好几天熬夜唱歌跳舞，尽情玩乐，可见在中国人的眼里，能歌善舞是韩民族一个突出的特点，因而留下了相关记录。





韩民族好玩的特性，还以“风流”一词来形容。在韩国，有人说“那个人懂风流”，意指风雅洒脱之人。相反的“不懂风流之人”，指为人庸俗拘谨又小气。





据说风流一词起源于“风流道”，这是内涵儒教、佛教、道教等外来宗教、教化群众效果的传统思想。风流，顾名思义，犹如顺水顺风，顺其自然。在国乐中，若有似无，犹如大自然的流动一样洒脱放逸的音乐，叫做“风流音乐”，主要是书生和贵族在厢房或在亭子欣赏的音乐。

短箫独奏曲《清声曲》/ 短箫-李斗远





《清声曲》原名《清声数大叶》，清声意味着高音，数大叶是一种国乐形式，指歌颂时调等汉字诗歌的歌曲。歌曲的表演方式有一个特点，从《初数大叶》至《太平歌》接连唱好几首，如果把最后一首《太平歌》调高音阶变奏，就是《清声数大叶》。





歌曲还有一个特点，把同一首歌曲换成其他时调诗来演唱。编乐《树木也》指在歌曲《编乐》的乐曲，歌颂以“树木也”为开头的时调诗。这首诗歌将分手后彷徨痛苦的心境比喻为母山鸡在没有树木也没有岩石而无处藏身的山上被老鹰追赶的心情，还比喻为船夫在大海碰上海盗的心情。装满粮食的船只在茫茫大海遇到大风浪，船桨没了，锚链也被风浪扯断，海上渐渐起雾，眼前雾蒙蒙的，加之天也黑了，这时还雪上加霜遇到了海盗，船夫不禁毛骨悚然，他的心境是不言而喻的。这首歌曲和其他歌曲相比节奏快又高音，可以感受到母山鸡慌乱的心情和波涛汹涌的海景。

男唱歌曲编乐《树木也》 / 李东圭





风流音乐与普通老百姓喜好的民俗音乐有点不同，民俗音乐的特点是擅于表达感情，激发情绪，悲伤时唱得哀婉悲切，高兴时则唱得像热闹非凡的农乐一样，高亢又欢快。风流音乐就不同了，不会把感情直接表露出来，还给感情披上一层面纱，哀而不伤，乐而不流，这是因为古人认为适当的悲伤，适当的高兴才是洒脱放逸，因此乍听歌曲会给人平淡的感觉，可仔细听听，您会发现之前激动的心会镇静下来，心平气和，平静自如，这就是风流音乐的魅力。





接下来给大家带来了民间风流《界面加乐还入》。我想有的朋友会对民间风流感到陌生，专长民俗音乐的艺人演奏风流音乐时多多少少会增添一些装饰音，这样曲调会变得更加丰富，这类音乐称之为民间风流。

民间风流《界面加乐还入》 / 伽倻琴-李瑟琪（音）