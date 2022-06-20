防弹少年团新曲《Yet To Come》横扫音乐节目冠军奖杯

ⓒ BIG HIT MUSIC

防弹少年团（以下BTS）凭借新专辑主打曲《Yet To Come》获得音乐节目四冠王，引关注。

在19日播出的SBS音乐节目《人气歌谣》中，BTS展开了新曲《Yet To Come》的舞台，毫无悬念地拿下冠军奖杯。这样BTS自本月15日MBC《冠军秀》起，先后在Mnet《M Countdown》（16日）、KBS 2TV《音乐银行》（17日）以及SBS《人气歌谣》等音乐节目中夺得冠军，拿下音乐节目四冠王。

尤其在17日播出的KBS 2TV音乐节目《音乐银行》中，在粉丝们的热烈欢呼下，BTS除了公开新专辑《Proof》主打曲《Yet To Come》和《For Youth》的舞台以外，还给粉丝们带来了特别视频。并且以多样的姿势结尾，使得演播厅氛围达到高潮。录制结束后，BTS没有忘记向粉丝致以问候，表示：“久违舞台，所以今天特别紧张，又非常兴福，我们会带着余韵回家的。虽然节目录制已完毕，然而我们的心情依然颤抖。”

在当天的节目中，引人注目的是BTS的新曲《Yet To Come》和去年5月发行的《Butter》获得冠军提名，展开角逐。