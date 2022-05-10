《漫话国乐》 月令歌 / 首阳山歌 / 变身

传统文化是国家和民族传承和发展的根本，也是各民族生生不息的精神源泉，因此在漫长的历史发展中，传统文化无时无刻不在影响人们的思想模式和社会行动。但令人感到遗憾的是，到了现代，有些传统文化无法融入现代人的生活中，比如联合国教科文组织的人类非物质文化遗产——宗庙祭礼乐是朝鲜王朝历代先王的祭奠仪式中演奏的音乐，作为国家重要活动的音乐，具有重要的意义，可时至如今，宗庙祭礼乐已很难被实际使用。还有，老百姓在春季插秧时齐唱的劳动谣，在村里举行的节日习俗等，随着产业化的发展，大多也都已失传。到了现代，即使是政府为了继承和发扬传统文化作出了一些努力，但是记忆传统文化的人已经少之又少。还好，从事传统文化相关工作的人以多样的方式记录传统文化，寻求与现代社会连接的方法。

《月令歌》 / 作曲, 作词, 演唱-李汉喆 (音)





杂歌和耳熟能详的民谣相比，是专业艺人专为听众表演的音乐。京畿杂歌《月令歌》在长鼓一种乐器的伴奏下歌颂这样的内容：

“若想见我，就渡过浔阳江，

莲花盆的花草绽放了三色桃花，

此友、彼友与同床的友人，

一朝郎君，你是我的乾坤，

无论如何，你是我的乾坤。”

在这里，一朝郎君指一夜间坠入爱河的情人，乾坤指天地，也意味着男女。同床的友人还称呼乾坤（天地），可见这首歌描写了难以忘怀的情人。







国乐的歌词大多取自现代人难以理解的古文或汉字诗词，刚才大家欣赏的杂歌将歌词改成现代人易懂的现代文：

“这个朋友，那个朋友和我的朋友，

你那细嫩的皮肤，你的暖和变成被子温暖我的心。”





接下来给大家带来了以歌辞《首阳山歌》为素材创作的音乐。歌辞《首阳山歌》描写了在大自然的陪伴下古人的日常生活，经过作曲家李智秀的编曲摇身一变为乐曲。

《首阳山歌》 / 作曲-李智秀 (音)





《首阳山歌》是十二歌辞之一。歌辞是文人墨客和贵族阶层喜好的音乐形式，通常歌颂比诗歌长的辞说。古时候，如果有人想欣赏音乐，需要付钱邀请乐师和艺人，因此只有家境富裕、有钱有闲的贵族和富人家才能请来专业艺人。尤其是欣逢佳节或有喜事时，邀请好友一起欣赏特意请来的专业艺人的表演，这时艺人会精选在场的宾客喜欢且悠扬动听的音乐，歌词大多描写读书人的雄心壮志或风流人生。





歌辞《首阳山歌》以“在首阳山采摘薇菜，在渭水滨钓鱼，仪狄酿的酒，李白的明月高挂滕王阁上，张骞乘槎相约赴赏月”为开头，在这里，“在首阳山采摘薇菜”源自商纣王时期孤竹国君主的两个儿子伯夷和叔齐的故事。相传，兄弟俩恪守忠贞不渝、不事二主的气节隐居首阳山，在山上采摘薇菜等野菜来充饥，最终饿死在山上。渭水之滨指辅佐周武王打败商纣王的太公姜子牙垂钓的地方等，这首歌辞虽说讲的是中国历史人物和传说故事，可主要歌颂远离红尘、回归自然的风流人生。刚才大家欣赏的是只留下歌辞的情趣、经过编曲后成为以洋琴演奏为主的乐曲。





今天的最后一首曲子带来的是《变身》。作曲家以昆虫的变态过程为素材，描写了现代人养精蓄锐、准备跳跃的成长历程。这首歌虽然没有采取传统声乐曲的形式，不过由擅长京畿民谣的艺人演唱，仍将国乐的韵味充分地展现了出来。

《变身》/ 作曲-崔高恩 (音), 演唱-蔡秀贤 (音)