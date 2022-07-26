俄油限价措施对韩经济直接影响有限

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俄罗斯宣布对参与美国发起的俄油限价措施的国家采取能源出口禁令，令外界担忧原本已十分严峻的能源供需情况将进一步恶化。七国集团（G7）将从今年12月起对俄罗斯石油价格设定上限，韩国政府决定参与。





俄油限价是指主要原油进口国联合对俄罗斯产石油的价格设定上限，以限制俄罗斯的收益。该措施由美国发起，七国集团财长于本月2日就此达成了一致。七国集团计划加快落实限价措施，争取在12月5日欧盟禁止进口俄罗斯原油措施实施当天实行。





韩国综合考虑韩美同盟关系、韩美日合作、与北约的合作关系以及最近国际局势变化等因素，做出了参与的决定。





目前，俄罗斯与西方国家间的矛盾迅速升级。俄罗斯总统普京7日批评限价措施是“极其愚蠢的决定”。普京在符拉迪沃斯托克举行的东方经济论坛上表示，若不符合俄罗斯的经济利益，将不再供应任何能源，包括天然气、石油、煤炭、汽油。





俄罗斯外交部还直接点名韩国，称韩国若参与限价，将招致严重的经济后果。俄罗斯外交部第一亚洲司司长格奥尔基∙季诺维也夫在接受官媒俄罗斯卫星通讯社的采访时表示，我们清楚华盛顿试图将首尔拉入针对俄罗斯原油的“买方垄断集团”。季诺维也夫警告称，若韩国政府参与这一计划，将对韩国经济造成严重的消极后果。





今年7月美国财长耶伦访韩期间，韩国副总理兼企划财政部长官秋庆镐公开表示将在12月俄油限价措施实行时同步参与。





由于俄罗斯能源在韩国国内进口能源中的占比甚微，俄油限价对国内的影响极为有限。不过若该措施导致国际能源供需恶化，其影响将不容忽视。数据显示，俄罗斯能源在国内进口能源中仅占到1%。天然气为5%-6%；以今年1月为准，原油占到5.5%，但是这一比例自俄罗斯侵略乌克兰后持续下滑，5月以后停留在1%左右。中东是国内的主要原油进口对象国，占比高达73%。





产业通商资源部有关人士表示，目前来看，俄罗斯的报复措施主要针对欧洲，将密切关注会否对韩国造成影响。炼油业界也认为，俄罗斯报复措施对国内的直接影响有限，不过若俄罗斯限制出口导致国际能源供需情况恶化，价格则有可能再次猛涨。



