韩美围绕《通胀削减法案》电动汽车补贴条款产生矛盾

ⓒYONHAP News

美国《通胀削减法案》将韩国产电动汽车排除在补贴发放对象之外，引起了差别待遇的争议。有意见担忧，这将对关于韩美经济合作的总体讨论造成负面影响。政府通过多种渠道与美方展开交涉，同时寻求与日本、欧洲等处境相似的国家展开联合应对。





美国总统拜登8月16日签署的《通胀削减法案》中的有关条款是此次问题的导火索。根据相关条款，满足一定条件的电动汽车二手车和新车可分别获得最高4000美元和7500美元的税额优惠。一定条件是指车辆必须在北美地区进行组装，且从2023年1月起，车辆还必须使用一定比例以上的美国产电池和关键矿物等。而目前在美国市场销售的现代艾尼氪5、起亚EV6均在韩国生产，将无法获得补贴，价格竞争力或被削弱。





该问题预计还将对芯片四方联盟、印太经济框架等美国发起的供应链重组机制和两国经济合作造成负面影响。对此，政府立刻同美方展开协商，通过外交等多个渠道向美方表达了担忧。通商交涉本部长安德根出访美国，从本月6日起先后与美国政府、国会、白宫有关人士会晤，就此问题进行协商。7日，安德根与美国贸易代表凯瑟琳·戴会晤，转达了政府的正式立场并讨论了具体的解决方案。





与此同时，政府还寻求与处境相似并已提出异议的日本和欧洲多国展开合作。为应对美国在电动汽车方面的差别待遇，韩国与德国、英国、日本、瑞典以及欧盟驻美国大使馆的有关人士会晤，交换了各自的立场。此次会晤属于由参赞出席的工作级别会议，并未决定任何应对方案，不过有可能蒙受损失的各国聚首讨论对策本身已引起了关注。政府方面表示，此次会晤旨在交流信息，探讨各国是否有可能联合应对。





目前该问题的前景并不透明。尽管美国释放出积极信号，表示愿意展开磋商，但总体情况并不乐观。





韩美日国家安全事务负责人1日在夏威夷会晤，商定在安全、经济等各领域展开合作。美国总统国家安全事务助理沙利文在与韩国国家安保室长金圣翰的双边会谈中承诺，将在国家安全委员会的层面上探讨《通胀削减法案》的影响。





不过拜登却连日强调，电动汽车、半导体、光纤和其他核心零部件将在美国生产。由于11月美国中期选举在即，拜登政府将《通胀削减法案》作为最大执政成果加以宣传。再加上法案由国会通过，很难通过行政来解决问题。预测认为，尽管美国通过多个渠道表达了立场的转变，但是问题的解决或将拖延到11月以后。



