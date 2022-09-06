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近几年来，北韩文化艺术界不断发掘并启用新人。特别是今年，除电视剧和电影外，在表演舞台上也出现了一批新面孔，这意味着新老交替已然开始。





北韩将签署《6.25战争停战协定》的7月27日称为“战胜节”。今年7月27日，北韩在平壤祖国解放战争胜利纪念塔前举行了战胜节纪念活动。引人瞩目的是在纪念活动中登台演唱的几名新人女歌手。开场献唱的是文素香，发型和服饰给人留下深刻印象的是金柳京，最吸引人目光的是留刘海的郑洪兰。其中，除了去年在北韩对外宣传媒体介绍“金元均名称音乐综合大学”的视频里以学生身份露面的金柳京以外，其他人都不为人所知。这些新人女歌手着装华丽、装扮美艳、发型独特，不同于往常的北韩女歌手，给观众以清新脱俗之感。年轻貌美、服装华丽而性感的女歌手登台演出，足以提高观众的投入感，刘海和一字眉也给观众带来新鲜的冲击。过去，北韩女歌手从不留刘海，而且都画拱形眉。韩国女性喜欢画一字眉，因此北韩以一字眉是“南韩式化妆法”为由，禁止北韩女性画一字眉，并将其列为取缔对象。但是现在允许女性画一字眉。此外，北韩女歌手的服装变得越发华丽，且增加肩膀露出比例，破格裸露上身。如此这般，北韩新人女歌手以艳丽的装扮、性感的服装和美妙的动作，为舞台注入了活力。有分析认为，北韩在长期遭受国际制裁的情况下，为防止新冠病毒流入境内而封锁边境，这导致其经济状况变得更加困难，因此北韩当局为防止民众对政权产生不满情绪而试图以此转移北韩居民的视线。





今年4月，北韩公开了电影《一昼一夜》的预告片。在我们节目里曾经介绍过的《一昼一夜》是北韩于2016年发表艺术电影《毕业证》后时隔六年推出的艺术片新作。《一昼一夜》的女主人公是实际存在、2020年去世的战争老兵罗明姬，讲述一名军队护士揭露反党、反革命宗派分子的阴谋，预防社会混乱和政权动摇的过程。试映的第二天，北韩朝鲜中央电视台就播出《一昼一夜》预告片，并配合庆祝“太阳节”的电影上映周在北韩各地影院同时首映。北韩劳动党机关报《劳动新闻》称，《一昼一夜》将北韩电影文化水平提升到新的境地等，大肆展开宣传活动。北韩对一部电影如此进行大肆宣传，可说是非常罕见的事情。





该预告片的编辑技法非常洗练。首先，开演的时候使用“时间切片”拍摄技法，在静止状态下描绘男女主人公。“时间切片”是在人物静止状态下以多台摄像机同时进行多角度拍摄，然后利用电脑消除人物，将背景以全景模式等方法重新构成，从多个角度抓拍的画面被分隔成多块，再与背景相结合，表现超越时空的梦幻之感，营造出静止状态下具有强烈视觉冲击效果的场面。此外，同静止画面一道通过变换照明亮度、搭配欢快的背景音乐和紧张刺激的音效等方式，让观众怀着好奇心观看预告片。





另一点引人关注的是，这部电影的主人公不是资历丰富的著名演员，而是新人女演员。主人公叫“罗明珠”，但是扮演主人公角色的演员尚不知其名，其原因在于北韩媒体不对外公开就难以得知演员、导演乃至编剧的信息，因此必须等到北韩媒体公布相关信息。一般来说，北韩资深演员都已定型化、脸谱化，难以创造出新形象，家喻户晓的著名演员更是如此，很可能与过去作品里的形象相重叠，但是新人演员并非如此，可创造出符合电影主题的新形象。





除歌手和电影演员外，在电视剧领域也出现了新面孔。最近播出大结局的北韩人气电视剧《最后一粒》讲述了称霸1975年印度加尔各答世界乒乓球锦标赛的乒乓球女王朴英顺的生涯，扮演主人公朴英顺角色的也是新人李孝心。在重视经验和资历的北韩影视界，新人扮演主人公角色是非常罕见的事情。《最后一粒》这部电视剧有两个人扮演主人公朴英顺的角色。少年时期的朴英顺由在平壤就读青少年体育学校的14岁乒乓球选手饰演，选手时期的朴英顺由平壤话剧电影大学表演系学生、22岁的李孝心饰演。据悉，李孝心因不太会打乒乓球而到体育团去接受了训练。特别值得一提的是，李孝心是右撇子，而朴英顺是左撇子，因此李孝心学习用左手打球，并练得颇为得心应手。《最后一粒》的主要内容为19岁的乒乓球选手朴英顺在乒乓球世锦赛四分之一决赛逆转挺进四强，并最终获得优胜的故事。但是在北韩资深演员中没人适合饰演19岁年轻选手的角色，为向观众传达19岁选手在世锦赛上接连击败劲敌、获得优胜的感人故事，必须选用年轻的新人演员。结果，最终启用了努力接受乒乓球训练、充满生机活力的年轻演员。





北韩在每个年代都有崭露头角的女演员。20世纪30-40年代风靡北韩影坛的是文艺峰。文艺峰出演北韩首部艺术片《我的故乡》等多部电影，为奠定北韩电影产业的基础发挥了重要作用。吴美兰也是风靡一时的北韩女演员。她以细腻的感情表达获得已故北韩国防委员会委员长金正日的喜爱，1987年饰演《桔梗花》的主人公“松林”获得了极大人气，并在第一届平壤国际电影节荣获“最佳女演员奖”。在2016年上映的电影《我们家的故事》中饰演女主人公角色的新人演员白雪美也享有很高的人气。





根据真实故事改编的电影《我们家的故事》讲述了中学刚毕业的主人公照顾邻居孤儿姐弟的内容。据悉，该片导演通过试镜方式，从20多人中挑选了性格、嗜好、外貌等与原型人物相似度最高的演员。也就是说，《我们家的故事》导演通过韩国的选秀方式选拔新人演员白雪美为该片主人公的扮演者。白雪美在电影推出以前就引起了极大关注，因为她为演好这部电影而到真实人物的家里和孤儿姐弟一起生活了一段时间。《我们家的故事》在2016年第15届平壤国际电影节获得“最佳影片奖”，白雪美获得“优秀女演员奖”。此外，《我们家的故事》还入围莫斯科国际电影节，2018年第22届富川国际奇幻电影节期间曾在韩国上映。从认知度层面来看，白雪美在较短时间内奠定了国际演员的地位。





白雪美在接受媒体采访时也对自己一举成名表示惊讶。不论如何，白雪美通过第一部作品就跃升为知名电影明星，目前拥有众多粉丝。但是在北韩，明星和粉丝的关系与韩国大不相同。北韩的粉丝不能公开露面，只能写信给自己喜欢的影星或歌星。尽管如此，影星和歌星的穿着装扮给民众造成了极大影响，这一点和资本主义社会别无两样。此外，很多北韩居民把自己喜欢的明星照片贴在墙上，印有影星和歌星近照的月历人气很旺，印发后很快就被抢购一空。北韩虽然没有介绍演艺界信息的节目，但是北韩媒体通常会介绍新推出的作品，消息传开后，就会引起北韩居民的关心，并成为热议的话题。





那么，近几年来北韩大举启用演艺新人的原因何在呢？目前，北韩对韩流及海外视频进行严格管制。在此情况下，不得不设法满足居民的文化需求，但是为吸引已熟悉外部文化的年轻人的视线，需要新的内容，因此北韩大举启用年轻貌美、装扮性感的演艺新人。演艺新人能以其新鲜的魅力吸引民众目光，并成为新时代的偶像。研发技术装备必须投入巨额资金，但是培养演艺新人不必投入太多资金，而且刚出道的演艺新人能转移民众视线，引起人们的关心。此外，启用演艺新人还能为北韩文化艺术产业注入新的活力，因此北韩的文化政策会发生极大的变化。





演艺新人的大举登场意味着北韩大众文化艺术界掀起了新老交替的变化之风。因此，北韩文艺产业的未来走势格外引人关注。