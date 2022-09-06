《鱿鱼游戏》摘获艾美奖六个奖项

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曾在全球掀起热潮的《鱿鱼游戏》在美国电视界最权威奖项艾美奖的颁奖仪式上获得“最佳导演”、“最佳男主角”等六个奖项。奈飞原创剧集《鱿鱼游戏》讲述了人们为争夺巨额奖金而参加生死大逃杀游戏的故事，目前第二季正在制作中。





在当地时间12日举行的第74届艾美奖颁奖仪式上，美国电视艺术与科学学院将“最佳导演奖”、“最佳男主角奖”分别颁给了《鱿鱼游戏》的导演黄东赫和男主演李政宰。再加上在本月4日创意艺术艾美奖颁奖仪式上获得的“最佳客串演员”、“最佳视觉效果”、“最佳特技表演”、“最佳制作设计奖”，《鱿鱼游戏》总共摘获了六个奖项。





《鱿鱼游戏》还入围了“剧情类最佳剧集”、“最佳男配角”和“最佳女配角奖”等的提名，不过最终失之交臂。艾美奖最高奖项“剧情类最佳剧集奖”花落《继承之战》。





《鱿鱼游戏》是首部摘获“最佳导演”和“最佳男主角奖”的非英语剧集。与黄东赫一起获得“最佳导演奖”提名的有《人生切割术》的本∙斯蒂勒，《继承之战》的马克∙米罗、阎羽茜、劳伦∙斯卡法莉娅，《黄蜂》的卡瑞恩∙库萨马和《黑钱胜地》的杰森∙贝特曼。最终，黄东赫击败强劲对手、捧回奖杯。





李政宰与《继承之战》的杰瑞米∙斯特朗、布莱恩∙考克斯，《人生切割术》的亚当∙斯科特，《黑钱胜地》的杰森∙贝特曼，《风骚律师》的鲍勃∙奥登科克等实力派演员一同获得“最佳男主角”提名，最终在竞争中脱颖而出。





《鱿鱼游戏》将现代社会的问题融入到韩国的传统游戏文化中，引起了全球观众的共鸣。剧中为获得巨额奖金而不惜展开生死逃杀游戏的人们是现代社会激烈矛盾的牺牲者，但又不得不为了逃出生天而彼此踩踏。导演黄东赫表示，希望创作一部能够吸引全球观众的作品，因此采用了最简单、最具视觉效果的韩国儿童游戏的形式。该剧将赢者通吃、负债人生、现代版阶级社会等残酷的现实情况融入到儿时的游戏之中，通过惊悚这一类型表现了出来。





《福布斯》评价该剧是一部“充满了出色演技、令人印象深刻的角色和创意性故事的作品，极具冲击力”。《纽约时报》认为，该剧“对儿时愉快的游戏进行了黑暗色调的改编，刺激了大众的感官”。如潮的好评和全球观众的热捧令《鱿鱼游戏》长期盘踞奈飞人气榜榜首，并成为了有史以来全球观众最多的电视剧。





《鱿鱼游戏》再一次证明了韩国文化的力量。K-POP早已跻身世界主流，韩国电影近期在主要国际电影节上频频获奖。在网络游戏、网络漫画等领域，韩国作品也立于全球市场强者之林。此外，韩国的音乐、美术也在全球范围内处于领先地位。