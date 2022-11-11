NewJeans明年1月2日携新专辑回归

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第四代女团NewJeans将于明年1月2日携新辑回归。





经纪公司ADOR在粉丝交流软件Phoning与SNS发布消息称，NewJeans将于2023年1月2日发售新单曲专辑《OMG》，之前作为送给粉丝的年末礼物，预计12月19日先行公开新辑的收录曲。





对于NewJeans的新辑，ADOR代表理事兼制作总监闵熙珍表示：“如果说NewJeans的出道专辑展现了组合的夏天，此次推出的新辑则将展现的是组合的冬天。”





据悉，《OMG》将收录NewJeans准备出道专辑时成员们一起构想的歌曲以及为了与粉丝（bunnies）度过出道后第一个冬天而准备的冬日歌曲。





NewJeans凭借今年8月发行的出道专辑《New Jeans》在三个多月的时间里取得了耀眼的成绩，NewJeans凭借出道专辑主打曲《Attention》与《Hype boy》成为首支在Melon音源榜上排名前两位的新人女团，出道曲《Attention》还跻身声田（Spotify）美国热曲周榜，《Hype boy》则连续14周登上公告牌排行榜等，组合成为了海内外音乐市场备受瞩目的新人。