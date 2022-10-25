《漫话国乐》 济州岛游戏歌 / 祈福打令 / 话题

现在的老一辈和过去一样，每逢有热闹、有趣的事情或有好戏看的时候，总是跟别人说“去看巫术”（“去看热闹”的意思）。因为以前的巫术对于普通老百姓来讲，算得上是一场精彩、热闹的表演。





巫术是一种民间的宗教仪式，以美食与歌舞接待诸神，求神成全人们的愿望，然后将神回归原处。古人认为，为了拜神，需要精心准备美食和美酒，且献上精彩的歌舞来愉悦神。行巫术时，巫婆和乐师们为了给诸神献上精彩的歌舞，会使出浑身解数，这样发展而来的音乐和舞蹈不仅具有很高的艺术价值，还对国乐等民间艺术造成了深远的影响。今天给大家带来了源自巫乐的国乐，首先带给大家的是济州民谣《济州岛游戏歌》。作为劳动谣，《济州岛游戏歌》是除草、打渔或玩乐时唱的民谣。其实它原本用于巫术的开头，是向诸神斟酒后，巫婆和在场的人们一起跳舞时唱的歌。

济州民谣《济州岛游戏歌》/ 阿利水乐队





国乐中有很多源自巫乐的民谣，比如京畿民谣《倡夫打令》、《曲调》、南道民谣《城主注解》等。另外，还有将巫术的一个环节发展成舞台表演形式的《大人游戏》。西道地区的《贝贝巫术》则是告诫群众假巫术的弊害，称假巫师会模仿巫术耍把戏，以骗人钱财。国家无形文化遗产《驱邪舞》正犹如其名称一样，是以巫婆行巫术时跳的舞蹈为基础发展成舞台表演形式的。





一般来讲，家人过世时，为了让逝者的亡灵往生极乐世界，会特地邀请巫婆行巫术。村里举行巫术则主要是为了祈求村庄的平安和丰收。





巫术按照地区的不同，有不同的仪式传承下来，其程序、音乐和长短、舞姿都有所不同，因此对于现代艺人来讲，巫乐可以说是取之不尽、用之不完的艺术宝库。

《祈福打令》 / 秋多惠（音）CHAGIS





《话题》改编自东海岸地区的巫歌，演唱这首歌的金明大（音）名人是世袭巫家庭出身的艺人，从小在巫术的陪伴下长大。东海岸地区有一种巫术叫《世尊巫术》，世尊原本指释迦牟尼，不过《世尊巫术》的世尊具有不同的意义，他是来自其他世界、外表为僧侣的神，与掌管生儿育女的天仙娘娘结缘，后来天仙娘娘生下的儿子成为掌管人命与福气的帝释神。《话题》描写了神戴着念珠，手上挂着短念珠，走向天仙娘娘的情节，在铁玄琴的伴奏下演唱，别有一番韵味。铁玄琴不是传统乐器，而是上世纪40年代将西方乐器吉他和玄琴的奏法结合而成的新乐器。铁玄琴拉长的金属音色和召唤神的巫歌结合起来，营造出神秘的氛围。

《话题》/ 演唱－金明大（音）名人、铁玄琴－刘京和