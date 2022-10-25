联合国大会第三委员会通过北韩人权决议案

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韩国政府对联合国大会第三委员会通过北韩人权决议案表示欢迎，并敦促北韩采取实质性措施，改善居民的人权和人道主义状况。





韩国政府时隔四年参与了决议案共同提案。此次决议案还反映了西海公务员遭射杀事件、脱北渔民被遣返事件的有关内容。





联合国大会第三委员会16日在位于美国纽约的联合国总部召开会议，通过了谴责北韩有组织、大面积的人权侵犯行为，并要求采取改善措施的北韩人权决议案。决议案以不经投票、全体同意的方式获得通过。





联合国自2005年起每年通过北韩人权决议案，今年的决议案将于12月提呈联合国大会全体会议。决议案由欧盟成员国发起，韩国自2018年后时隔四年作为共同提案国参与。外交部表示，韩国积极参加了关于决议案文本的磋商。





此次决议案除对北韩人权状况表示担忧、直接批评北韩政权等原有内容外，还添加了关于西海公务员遭射杀事件、脱北渔民被遣返事件的内容。在西海公务员遭射杀事件方面，决议案除谴责对外国人的酷刑、即刻处刑、任意关押、绑架等原有内容外，还添加了敦促北韩公开有关信息的内容。决议案指出，敦促北韩向遗属和有关机构公开所有相关信息。决议案还就脱北渔民被遣返事件指出，被遣返的北韩居民不应成为强迫失踪、任意处刑、酷刑、不正当待遇的对象。





此外，决议案考虑到新冠疫情状况，敦促北韩允许负责人道主义事务的国际机构人员入境。





其余内容几乎完全重复了历年的决议案。决议案首先建议安理会将北韩人权状况诉诸国际刑事法院，并考虑进一步制裁对人权侵犯行为负有最大责任者。这一内容实际上针对金正恩，从2014年起连续九年被纳入决议案。决议案还表示，以最强烈的措辞谴责北韩有组织、大面积的人权侵犯行为，并列举了主要事例，具体包括酷刑、任意关押和性暴力、政治犯收容所、强迫失踪、限制行动自由、被遣返脱北者待遇问题，以及限制思想、宗教、言论和集会自由，侵犯经济、社会和文化权利，侵犯女性、儿童和残疾人人权等。决议案还敦促立刻释放被绑架至北韩的受害者、重启离散家属团聚活动。





这是联合国连续第18年通过北韩人权决议案。决议案每年增添新内容，意味着北韩人权状况不仅不见改善迹象，在现政权之下甚至毫无改善的希望。





对此，北韩方面立刻提出反驳，称之为“政治谋略”。





韩国政府在以外交部发言人名义发布的评论中则敦促北韩遵循联合国大会决议的建议，立刻采取实质性措施，改善北韩居民的人权和人道主义状况。