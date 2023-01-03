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几天前，听到夜校老师建议为战争中失去父母的孩子们捐50圆的时候，满金流下了眼泪。去年夏天的水灾夺走了他的父亲和妹妹，淹了他家的房子，只剩下他和母亲相依为命。他觉得那些战争孤儿比自己还要可怜。

虽然满金已经连着两个月没交100圆的学费了，但他还是很想为战争孤儿们捐这50圆。母亲听了他的话后，想方设法去筹钱，但最终还是无能为力。









他又摸了摸，发现不止一颗，居然有三颗鸭蛋在里面，“这足够换到50圆了”的念头浮现在他的脑海里。





“这是有罪的，偷别人的东西是犯罪。”





满金这么想着，便打算离开这里。但就在这个时候，在他的眼前出现了那些衣衫褴褛、因为饥饿而哭泣的孤儿们的幻影。他们仿佛在向他求救一样，攀附在他的肩膀上。等满金回过神儿来的时候，他看到自己抓着鸭蛋的手在眼前颤抖着。





쓸어보니 오리알은 한 알이 아니요, 세 알이나 대글거렸다.

만금은 그것을 학교 앞 거리 상점에 가져다 팔았으면

50환은 넉넉히 받을 수 있으리라는 생각이 머릿속에 떠올랐던 것이다.





‘죄다, 남의 물건을 훔친다는 것은 죄다’





만금은 몇 번이나 이런 생각을 하고는 그 자리를 떠나려 하였으나

뒤미처 그의 눈앞에는 헐벗고 굶주려 우는 전쟁 고아가 나타났다.

그리고는 살려 달라는 듯이 자기의 어깨에도 그들이 무수히 달려와서

매어달리는 것 같은 환상이 눈앞에 어릴 때,

그의 손은 어느 새 벌써 오리알에 가 닿아서 떨리고 있었다.









在尹初试家捡到鸭蛋并把鸭蛋卖了交捐款的过程中，主人公满金是经过了复杂的思想斗争的。正是因为受到了良心的谴责，他最终把用鸭蛋换来的钱都捐了出去。小说借此揭露了时代的无情和矛盾，通过道德的、合法的方法去帮助别人成了不可能的事。如果说这部作品中有人要被定罪的话，也不应该是满金，而是那些像尹初试一样的大人们。满金被他们的伎俩所欺骗，不得不通过偷窃来帮助他人。但即使是这样充满善意的行动，满金最终还是因为被指责而感到心碎，这样的结局让读者也非常悲伤。利他的人反而会受到惩罚，小说最后的场景揭露出了当代社会的这一问题。









老师把那60圆从抽屉里拿出来，“啪”地一声丢在桌子上。





“你胆敢再做那种事！现在马上去初试家，把鸭蛋还回去！”





当那60圆从老师的指尖落下、滑进满金的视线里时，他突然觉得悲从中来，泪流满面。大颗大颗的泪水顺着颤抖着的肩膀滴滴答答地掉落在那几张纸币上。





“还不赶快拿上出去！”





满金默默地用颤抖的手抓起了那些钱。





昨天晚上在商店里用鸭蛋换到钱时有多么激动万分，现在就有多心如刀割。满金无力地转过身，脚步落在掉下来的泪水上，向前走一步，泪水又掉下来，踩着泪水再走一步，又有泪水掉下来……





선생은 돈 60환을 테이블 서랍에서 꺼내어

책상 위에 다 휙 밀어던졌다.





“다시 그런 못된 짓을 어디 또 해 봐라.

이 자리로 당장 그 오리알을 물러다가 윤초시댁에 가져다 드려”





선생의 손 끝에서 힘있게 밀리는 돈이

눈 앞으로 미끄러져 들어오는 순간,

만금은 갑자기 설움이 북받쳐 울음을 어찌할 수가 없었다.

들먹이는 어깨 따라 가다듬었던 눈물이 또 다시 주르르 흘러내리며

지전 위에 뚝뚝 떨어졌다.





“냉큼 집어 들고 나가지 못해!”





만금은 말없이 떨리는 손으로 돈을 움켜 들었다.





어제 저녁 상점에서 오리알과 바꿔 들었을 때의

그 돈과의 감정의 교차를 손 안에 느낄 때

만금은 가슴이 찢어지는 듯하였다.





힘없이 발길을 돌리는 걸음 좇아

마룻바닥 위에 점점이 떨어지는 말간 눈물방울을

만금은 밟고도 또 떨어뜨리고

떨어뜨리고는 또 밟으며 무거운 걸음을 옮겨 놓고 있었다.





作者 桂镕默（계용묵，平安北道宣川郡人，1904. 9.8.-1961. 8. 9），1925年发表短篇小说《相换》（상환）步入文坛。