下一个素熙 (다음 소희)

导演/编剧：郑朱莉

主演：金施恩/裴斗娜

类型：剧情

片长：138分钟

上映时间：2023年2月8日（韩国）

其他片名：阴影下的她/Next Sohee





剧情概要：

爱跳舞的18岁开朗少女素熙（金施恩饰）高中毕业前被安排的一场实习渐渐改变了她。时隔许久复职的刑警宥珍（裴斗娜饰）手上的案子发现了新的蛛丝马迹，遂展开深入调查。同一场景、不同时空，素熙与宥珍将注定相遇。





幕后花絮：

《下一个素熙》上映前已是全球电影节的常客，去年5月受邀参加第75届戛纳电影节的展映并广受好评，此外还在第42届亚眠国际电影节斩获“观众奖”等三项大奖，在第26届奇幻电影节获得“最佳导演奖”等两个奖项，在第23届东京FILMeX电影节获得“评审特别奖”等，并受邀在第59届台湾金马奖等重量级电影节中亮相，在业内获得了高度赞赏。该片也是国际巨星裴斗娜和导演郑朱莉继《道熙呀》之后时隔八年的再度合作，裴斗娜依旧在片中饰演一位刑警，不计较番位来托衬金施恩饰演的“素熙”。观看过该片的观众也对包括金施恩、裴斗娜在内的片中演员的演技赞不绝口，好口碑在电影未公映前已经流传开来。