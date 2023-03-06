新综艺《瑞镇家》防弹V现身 海外流媒体平台口碑与人气齐飞

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tvN新综艺《瑞镇家》在开播的同时也吸引了海外观众的视线。





2月24日开播的《瑞镇家》是《尹食堂》的衍生节目，主题依然是在海外经营餐厅，向外国人介绍韩国美食。节目此次邀请了李瑞镇、郑有美、朴叙俊、崔宇植和BTS成员V(金泰亨)等超豪华阵容，让他们在墨西哥的小镇巴卡拉尔共同经营一家以紫菜包饭等韩国街头小吃为主的韩式餐厅。





该节目得力于防弹V以实习生身份首次加入餐厅，和成员们准备开业的过程，拍得轻松搞笑，升职为老板的李瑞镇为客人多少时喜时悲，崔宇植两天后抵达，一进餐厅就开心地和伙伴们打招呼，却马上被郑有美使唤去厨房干活，然后默默地埋头洗碗等引人爆笑而取得收视佳绩。第一集收视率高达13.3%，在同一时间段节目中位居榜首。





《瑞镇家》不仅在国内热播，在互联网视频点播服务平台亚马逊Prime Video也大受欢迎，在电视节目排行榜中，在菲律宾区排名第二、台湾区排名第三、泰国区排名第四、香港区排名第七等成功登陆海外市场。





26日，《瑞镇家》的IMDB（电影影评及评分网站）评分为9.7，用户们纷纷留言表示：“必看节目”、“第一次看韩国综艺，真好看！让人期待下期节目”、“看了首播就很愉快”等好评连连。