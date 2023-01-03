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职业：演员

生日：1981年5月9日

出生地：首尔

身高：178cm

学历：亚洲大学心理学专业

出道：电视剧《人鱼公主》（2002）





金志勋成为演员的过程颇为“波折”。大学之前他从未想过进入演艺圈发展，当时的理想是成为心理医生，并顺利考取了相关专业。然而进入大学后，面对突如其来的自由，他发现自己并没有足够的自制力用功读书，一时间对自己的未来规划产生了动摇。外貌俊俏的他偶然间参加了一次选秀，随后进入了SM娱乐成为了练习生，并将当时最炙手可热的偶像男团H.O.T.及水晶男孩作为自己的榜样。但随着练习时长的增加，他感觉自己的唱功并不合格，甚至他也考虑干脆做说唱歌手，可他扪心自问自己成为歌手是否真会幸福后，毅然放弃了歌手梦想，对经纪公司表态说，希望转型成为演员。而这一次，金志勋再未动摇，将表演作为了自己的终身事业。他曾表示，从未后悔过成为演员，无论何时，只要走进片场，就会感到幸福。2002年，他参演电视剧《人鱼公主》正式出道，随后的一段配角时光也让他磨练了自己的演技。之后他在长篇家庭剧中频频亮相，开始积攒观众缘。2020年在电视剧《邪恶之花》中的饰演让人不寒而栗的反派角色，展现了自己表演方面的无限可能。此后一段时期，剧中的长发也成为了他造型上的标配。金志勋已成为韩剧圈中最独树一帜的兼具颜值与实力的演员。





代表作品：

·电视剧：

《BLACK2：灵魂破坏者们》（2023）

《恋爱大战》（2023）

《纸钞屋》（第一~二季，2022）

《明星经纪人生存记》（2022）

《邪恶之花》（2020）

《Babel》（2019）

《富家公子》（2018）

《小偷家伙，小偷大人》（2017）

《住在我家的男人》（2016）

《可笑的女子》（2015）

《来了！张宝利》（2014）

《结婚的女神》（2013）

《请摘星星给我》（2010）

·电影

《逆谋-叛乱的时代》（2017）

《娜塔莉的情人》（2010）





主要获奖经历：

MBC演技大赏 长篇连续剧类 最佳男演员奖（2014）

第三届大田电视剧盛典 长篇电视剧类 最佳男演员奖（2014）

SBS演技大赏 长篇电视剧类 优秀男演员奖（2013）

KBS演技大赏 最佳新人男演员奖/最佳荧幕情侣（2007）

MBC演技大赏 新人奖（2006）