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随着时代的变迁和社会的进步，很多职业已经消失。韩国公交车服务员就是其中之一。被称为“车长”的公交车服务员负责收取乘客车费和开关车门，并大声告知前方到站站名，但是在公交车上安装自动门和投币机并播报到站提示后，再也看不到公交车服务员的身影了。





随着时代的变迁和技术的发展，还出现了许多新职业，比如：替人删除网络留言板上的帖子、照片、视频等数码痕迹的“数码葬仪师”；分析并解决伴侣动物行为问题的“伴侣动物行为训练师”；以数据驱动营销、以市场指导产品方向，利用产品或技术手段来获取自发增长的“增长黑客”；主导数据分析和软件开发，被称为基础架构管理员的“DevOps工程师”。如此这般，随着科技的进步和社会的发展，有些职业已经消失，有些职业悄然兴起。那么，北韩最近有哪些令人憧憬的职业呢？





《世界人权宣言》第23条明文规定“人人有权工作、自由选择职业、享受公正和合适的工作条件并享受免于失业的保障。”北韩宪法也明文规定“公民有劳动的权利。所有有劳动能力的公民都有权根据自己的愿望和才能选择职业，由国家保障安定的工作岗位和工作条件。”但是现实并非如此。





北韩没有个人选择职业的自由。也就是说，职业由国家分配，与自己的意愿无关。高中毕业后，由当地工厂企业所郡人民委员会劳动科分配工作单位。农业高中毕业生被分配到农业相关单位工作，工业高中毕业生被分配到工业相关单位工作，一般高中毕业生由劳动科任意分配。大学毕业生都有其专业，不会被分配到与专业无关的岗位。一般来说，在大学毕业时举行的面谈中会被问及希望到哪个地区或哪个单位去工作，但是不一定会分配到自己希望的地区或单位工作。





据悉，北韩最有人气的职业和最佳结婚对象是劳动党干部和保安员，但是最近更有人气的是能赚外快的职业。那么，北韩有哪些能赚外快的职业呢？





最近，北韩居民经常问“你有外快可赚吗？”一直以来，北韩适用“同工同酬”原则，因此劳动者的收入基本相同。最近虽然向超过工作目标的劳动者发放奖金，但很多人想赚取更多外快。一般来说，劳动党干部通过收取贿赂的方式中饱私囊，但是劳动者没有外快可赚。在此情况下，远航船员成为北韩居民憧憬的职业，其原因在于远航船员出国航行时能领取美元，船员们用美元在海外买些东西偷偷带到北韩来卖就能赚不少钱。因此，远航船员成为北韩最有人气的职业之一。





出租车司机也是北韩最有人气的职业之一。北韩的出租车于1987年首次亮相，2010年后其数量大幅增加。在北韩，搭乘出租车的人大都是外国人和富裕阶层，有时将找零作为小费。因此，出租车司机也被视为能赚外快的职业。





北韩的出租车司机只收美元。如果乘车费出来37美元，外国人通常会掏出40美元。那么，出租车司机就说“我没零钱”，让外国人放弃找零，有时故意绕道多收取车费。北韩没有女出租车司机。北韩的司机除驾驶汽车外，还要维修汽车。一般来说，北韩的汽车都不加入保险。汽车若在行驶途中发生故障，不像韩国一样可以打电话让保险公司派专业维修人员来修车，而是必须由司机直接修理，因此包括学习汽车维修技术在内，考驾驶证大约需要一年的时间。也就是说，要想成为汽车司机，必须掌握汽车维修技术，而且夜晚也要开车。因此，在北韩看不到女出租车司机。





最近，在韩国很少能看到个人运营的家电维修店，但是在北韩，家电维修员也是很有人气的职业。20世纪90年代中期以前，北韩大约由40户构成一个人民班，其中只有一户购置电视机、电风扇等家用电器。90年代中后期在各地开设集市后，购置家用电器的家庭逐渐增加，除电视机、电风扇外，还购置录像机、洗衣机等家用电器，购买手机的人也逐年增加。此外，家用电器尚未普及的时候，由国家运营的便利设施为居民维修家用电器，但是随着购置家用电器的家庭逐渐增加，出现家电维修员人力不足现象，因此家电维修员成为可赚取外快的人气职业。一般来说，韩国家庭以十年为周期更换家用电器，有些家庭经常购买新款，手机则两年更换一次，但是北韩并非如此。在北韩，买一台手机大约需要两三百美元，这对北韩居民来说是很大一笔钱，因此买一台手机后必须长久使用，出了毛病就去找维修员修理，这使得维修员成为高人气职业。





2001年5月，北韩劳动党机关报《劳动新闻》报道称，今年出现计算机操作员、电脑程序员、软件设计师等新职业，并强调与电脑相关的操作员、程序员、设计师活跃于北韩经济部门，以实现人民经济信息化，且从事于智能劳动的劳动者在急剧增加。特别值得一提的是，北韩国务委员会委员长金正恩执政后强调全球化和信息技术发展，并致力于培养信息技术人才，因此相关职业从业人员的人气也随之高涨。





与计算机相关的科系在21世纪初期还没什么人气，但是后来人气高涨，其原因在于计算机专业的学生能开发应用程序、制作网页等，工资相对较高，而且有机会被派往国外工作。据悉，被派往中国的北韩计算机操作员、电脑程序员、软件设计师等能赚取不少外汇。因此，信息技术相关从业人员的人气很高，很多北韩年轻人想接受相关培训。目前，北韩还将信息技术人员用于军事科学研究等，信息技术人员成为北韩当今有人气的新职业。





一直以来，服务员是在北韩很有人气的职业之一。北韩的服务员通常在著名的酒店或餐馆提供上菜服务，并在舞台上表演歌舞。服务员是北韩年轻女性最向往的职业之一。她们有机会到北韩在国外开设的餐馆工作，而且能获得比工资多两三倍的小费。特别值得一提的是，她们不是一般的服务员，而是隶属于北韩人民服务总局、人民服务委员会等国家机关的专业人员。





讲解员也是北韩的人气职业之一。金日成故居“万景台”等北韩的历史遗迹和纪念馆是外国游客必去之处，且这些地方都有带领游客参观及讲解的讲解员。讲解员不是任何人都能当的。服务员和招待员不必大学毕业，但是讲解员必须大学毕业，且专攻金日成、金正日革命历史，并对金日成、金正日的生平事迹了如指掌。更重要的是，要长得好看、讲解流利、说服力强。不然，即使在大学专攻金日成、金正日革命历史，毕业后也只能去当高中革命历史教师。特别值得一提的是，白头山密营的讲解员们身穿北韩所谓的抗日游击队队服，看起来好不威风，在北韩是令人羡慕和憧憬的职业。





最近在北韩能被派往国外赚取外汇的职业深受人们青睐。逃离北韩、定居韩国的脱北居民们表示，北韩劳动者的平均工资为一个月4000北韩圆，但是被派到国外，一个月至少能赚150美元，而1美元大约可兑换8000北韩圆。因此，在国外省吃俭用，熬过两三年，就能攒数千美元，回国后可不必为生活而苦恼。因此，北韩居民都希望被派到国外去工作。被派往国外的北韩劳动者不能自由外出，且数十人一起住在一间宿舍里，生活条件极为恶劣。此外，在其收入中只有一小部分归为己有，其余都要献给国家。这种情况都与人权问题挂钩，但是北韩居民都想到国外去工作，他们认为，与其在北韩工作数十年，不如到国外去干几年苦活儿赚一笔钱回来过好生活，甚至有人想回到北韩后在集市里开店做生意。因此，申请出国工作的竞争率极高，但是没有后台的人很难出国工作。此外，近几年来北韩因遭受国际制裁，很多外派劳工被强制遣返北韩，留在俄罗斯等少数国家的北韩劳工在新冠疫情暴发后，大多数人也返回了北韩。





从某种意义上说，技术进步带来社会分工精细化，产业结构转型升级推动职业推陈出新。但是在北韩，能够赚取外汇和外快的职业人气高涨，备受青睐，这可以说是北韩居民追求物质欲望的一个缩影。