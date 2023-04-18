《CUCKOO，我的宠物电饭锅》 朴智英（音， 박지영）

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自从与患上痴呆的父亲一起生活，姜善童就开始认真地收看有关动物的电视节目。怎么说呢，他觉得跟有关痴呆的纪录片相比，这些节目更有参考性。但是姜善童并没有把这个想法告诉哥哥和姐姐，如果姜善英知道了的话，很可能会无语地问他，是不是把父亲当作宠物了。

怎么会呢？

姜善童绝对不会把姜万石当作狗或者猫。他身上不仅没什么可爱的地方，也不会像那些聪明的小家伙一样自己大小便，怎么会把他当作宠物呢？说他是个电饭锅还差不多。

电饭锅的平均寿命是五年到七年。姜万石家的电饭锅是十人用的，已经用了七年，也就是说，到了该换的时候了。姜万石最早被诊断得了痴呆也是七年前。









也许显得一切尽在掌握就是症结。姜善童觉得人们应该知道姜万石让自己多辛苦，所以给他喂了加入两桶便秘药的粥。

那天晚上，姜善童听到姜万石呻吟的声音。过了一会儿，姜万石把裤子脱到一半，半蹲着打开房门出来，像送出什么礼物一样小心翼翼地伸出手，手掌上都是大便。

姜善童默默实时拍摄着姜万石的样子开始直播。

聊天群里骂声一片，紧接着，姜善童被警告，他的直播也被强制关闭了。





어쩌면 너무 괜찮은 척 한 게 문제였다.

강만석이 자신을 얼마나 힘들게 하는 지 사람들이 알아야했다.

강만석에게 변비약 두 통을 섞은 죽을 먹였다.





그 날 밤 강만석이 끙끙거리는 소리가 들렸다.

잠시 후 강만석이 바지를 반쯤 내린 채 엉거주춤한 자세로 방문을 열고 나오며

마치 선물을 건네듯 조심스레 손바닥을 내밀었다.

손바닥위에 있는 건 똥이었다.





강선동은 말없이 강만석의 모습을 실시간으로 찍어 내보냈다.





채팅장은 욕설로 뒤덮였다.

곧이어 노란 경고장이 떴고, 라이브방송은 강제로 종료됐다.









一般来说，电饭锅提示语音不管多么亲切，也不会包含感情和人格。也就是说，姜善童对待自己的父亲就好像对待一个物品，而不是一个人。对他来说，父亲只是帮助他获取生活费的一种手段而已。这部小说通过姜善童这个人物，尖锐地揭示了现代社会的一个核心话题，即老龄化、老年痴呆和护理问题。









姜善童将去看父亲时从医院入口处回到家里的过程拍下来，上传到了油管上。

这是时隔三个月的回归，一定要非常低姿态，要表现得像个认识到自己错误、需要善良的大人们的关爱和体恤的弱小的孩子。为了再次成为视频博主收获点赞、增加订阅量，只有这个办法。

删除坏大人的记忆，只留下善良孩子的记忆，姜善童的痴呆症就是以这种方式进行的。善良的孩子姜善童无法停止对自己的怜爱之心，也无法停止想要获得更多葡萄贴纸，从他人那里得到认同的渴望。





면회를 갔다가 병원 입구에서 돌아서서 집으로 오는 과정까지 찍은 영상을

강선동은 유튜브 채널에 올렸다.

3개월만이었다.

납작 엎드려야 한다.

잘못을 인정하고 착한 어른들의 다정과 배려가 필요한 소외된 약자임을 드러내야 한다.

다시 유튜버가 되어 좋아요를 받고 구독자 수를 늘리기 위해서는 그 방법뿐이었다.





나쁜 어른의 기억은 지우고 착한 아이의 기억만 남겨두는 것,

강선동의 치매는 그런 식으로 진행되었다.

착한 아이 강선동은 자신을 연민하고 사랑하려고 애쓰는 마음을,

더 많은 포도알을 수확하고 타인에게 인정받고 싶은 마음을 멈출 수 없었다.









作者 朴智英（音， 박지영，1974年出生于首尔），2010年凭借短篇小说《用吸尘器拯救地球的方法》（청소기로 지구를 구하는 법）步入文坛。