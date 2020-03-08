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オン・ソンウ

#Artists Search l 2020-03-16


生年月日：1995年8月25日 

身長/体重：179cm/63kg 

 

デビュー：2017年8月、プロジェクトグループWanna One 

 

公式サイト：www.fantagio.kr/actors/옹성우/ 

日本公式サイト：www.ongseongwu-official.jp/ 

インスタグラム：www.instagram.com/osw_onge/ 

ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCS7QXPJhEOvJfH8ZxMBGrIQ


2017年、オーディション番組『プロデュース101シーズン2』に出演し、最終5位を記録。同年8月、プロジェクトグループ、Wanna Oneでデビュー。Wanna Oneの活動終了後はソロとして歌や演技に活動。Fantagio所属。


＜Mini Album＞ 

LAYERS』（2020年3月） 

 

Single

「WE BELONG」（2020年1月） 

 

THE LOVE OF SUMMER：THE STORY』（2019年6月） 

「Heart Sign」 

 

＜Original Soundtrack

Our Story」ドラマ『十八の瞬間』（2019年8月） 

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