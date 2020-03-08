サム、マイウェイ～恋の一発逆転！～ (10) 기다릴게요.
2020-03-08
#Artists Search l 2020-03-16
生年月日：1995年8月25日
身長/体重：179cm/63kg
デビュー：2017年8月、プロジェクトグループWanna One
公式サイト：www.fantagio.kr/actors/옹성우/
日本公式サイト：www.ongseongwu-official.jp/
インスタグラム：www.instagram.com/osw_onge/
ユーチューブ：www.youtube.com/channel/UCS7QXPJhEOvJfH8ZxMBGrIQ
2017年、オーディション番組『プロデュース101シーズン2』に出演し、最終5位を記録。同年8月、プロジェクトグループ、Wanna Oneでデビュー。Wanna Oneの活動終了後はソロとして歌や演技に活動。Fantagio所属。
＜Mini Album＞
『LAYERS』（2020年3月）
＜Single＞
「WE BELONG」（2020年1月）
『THE LOVE OF SUMMER：THE STORY』（2019年6月）
「Heart Sign」
＜Original Soundtrack＞
「Our Story」ドラマ『十八の瞬間』（2019年8月）
2020-03-08
2020-03-10
2020-03-13