歌手、イ・スヨンが7日、過去にリリースした人気曲を再レコーディングしたセルフリメイク・アルバム『Masque』を配信します。





収録されるのは「ラララ(lalala)」「トングロニ(A teardrop by itself)」「スチドゥッ アンニョン(Goodbye as I pass you by)」の3曲です。所属事務所は「20代の頃に歌った原曲とは違う感性で自分の歌を再解釈した」と説明しました。





イ・スヨンは1999年デビュー。上記3曲のほか、「Grace」「クリゴ サランヘ(And I love you)」「オルマナ チョウルカ(how wonderful it would be)」など多数のヒット曲を出し、「バラードの女王」と呼ばれました。ことし3月には11年ぶりとなる新曲「ナル チャジャ(Find Me)」を配信し、歌手活動を再開させました。