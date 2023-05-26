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BABYMONSTER　ダンスパフォーマンス動画を公開

2023-05-26

K-POP INDEX

ⓒ YG Entertainment

　今秋デビュー予定のガールズグループ、BABYMONSTERが26日、YouTube公式チャンネルで「BABYMONSTER - DANCE PERFORMANCE VIDEO（Jenny from the Block）」を公開しました。


　本動画のダンスパフォーマンスは、TWICEやBLACK PINKなどK-POPアイドルの振り付けで知られる世界的振付師、Kiel Tutinが手掛けました。BABYMONSTERは、ストリート系ファッション姿でカリスマ性を発揮しています。


　YGエンターテインメントがBLACK PINK以来、7年ぶりにローンチするガールズグループ、BABYMONSTERは、デビュー前の練習生という立場でありながら、YouTubeなどで公開されているティザーコンテンツの累計再生回数が4億回を突破し、14日にリリースされたプレデビュー曲「DREAM」がBillboard「Hot Trending Songs」で1位を記録するなど高い注目を集めています。

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