РК и США представили исправленный текст соглашения о свободной торговле

3 сентября РК и США одновременно представили текст соглашения о свободной торговле с внесёнными поправками. Министерство промышленности, торговли и энергетики РК приступает к опросу по поправкам в корейский текст документа. После одобрения текста документа президентом начнутся переговоры с США по дате его подписания. После подписания последует процедура ратификации поправок в парламенте. Всю процедуру рассмотрения и одобрения в РК планируется завершить до 1 января следующего года. РК и США долго не могли договориться по соглашению, ряд пунктов которого не устраивал американского президента Дональда Трампа. Переговоры о пересмотре условий соглашения начались 5 декабря прошлого года в Сеуле. По их итогам 28 марта было объявлено о достижении договорённости по всем спорным моментам. РК уступила США в вопросе автомобильного рынка, одновременно не допустив дополнительного открытия своего рынка сельскохозяйственных продуктов. Стороны договорились также относительно пошлин на металлургическую продукцию и по другим моментам.





Результаты переговоров сторон по поправкам в соглашение о свободной торговле оцениваются по-разному. Правительство РК считает, что в ходе переговоров удалось устранить риски, связанные с осложнившимися условиями внешней торговли, минимизировав возможный ущерб. Указывается, что достигнутые договорённости можно назвать успешными, учитывая неудачные примеры. Среди последних переговоры по Североамериканскому соглашению о свободной торговле (NAFTA), которые оказались крайне невыгодными для Мексики. Кроме того, в США работают по вопросу повышения тарифов на импорт автомобилей и запчастей. Эксперты в целом поддерживают такую оценку. Но указывается на недостаточность мер по улучшению эффективности системы урегулирования споров между инвесторами и государством (ISDS), а также повышению прозрачности расследований демпингового импорта.



