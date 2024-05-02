В КНДР скончался куратор пропаганды Ким Ги Нам

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7 мая на 94-м году жизни скончался бывший секретарь Центрального Комитета Трудовой партии Кореи по вопросам идеологии Ким Ги Нам. Он занимал высокие партийные посты с начала 60-х годов прошлого века в период нахождения власти трёх поколений правящей северокорейской династии - Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и Ким Чон Ына. Как сообщило агентство ЦТАК, северокорейский лидер выразил соболезнования в связи со смертью Ким Ги Нама, испытав «чувство глубокой скорби от потери старого революционера, который, как способный руководящий работник идеологической сферы, до последнего момента своей жизни был беззаветно предан делу партии». Ему принадлежат «большие заслуги в защите и прославлении революционных идей». За более чем 60 лет работы он «приложил все усилия к укреплению идейно-теоретической основы партии». Старейший член Трудовой партии Кореи с 2022 года лечился от болезней, связанных с возрастом,- говорится в сообщении. Ким Чон Ын возглавил комиссию по проведению государственных похорон, которые пройдут 9 мая.