Непроверенные врачи-иностранцы не будут допущены к работе в РК

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Правительство примет меры, чтобы не позволить непроверенным иностранным врачам работать в РК даже в условиях острой нехватки медицинского персонала из-за массовой забастовки врачей-интернов. Об этом заявил премьер-министр страны Хан Док Су, выступая 10 мая на оперативном совещании по урегулированию кризиса в отечественном здравоохранении. Ранее на этой неделе министерство здравоохранения и социального обеспечения сообщило, что лицам, имеющим медицинские лицензии, которые выданы зарубежными странами, будет разрешено легально заниматься медицинской практикой, если проблема с врачами усугубится. Это станет возможно с одобрения министра, когда правительство объявит самый высокий уровень опасности в области здравоохранения. Из-за многомесячной забастовки врачей-интернов, протестующих против плана правительства увеличить приём в медицинские вузы, в стране наблюдаются серьёзные перебои в предоставлении медицинских услуг.