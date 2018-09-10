Визит спецпредставителя президента РК в КНДР

5 августа начальник управления национальной безопасности администрации президента Республики Корея Чон Ый Ён посетил с однодневным визитом Пхеньян в качестве специального посланника южнокорейского президента. В ходе встречи с лидером КНДР Ким Чон Ыном была определена точная дата очередного межкорейского саммита. Он состоится с 18 по 20 сентября в Пхеньяне. В ходе переговоров Чон Ый Ён и Ким Чон Ын договорились организовать в начале следующей неделе переговоры на высоком уровне для обсуждения деталей саммита. Обсуждались также вопросы выполнения Пханмунчжомской декларации, подписанной на межкорейском саммите в апреле.

Кроме того, были затронуты вопросы установления мира на Корейском полуострове и совместного процветания. Лидер КНДР Ким Чон Ын в очередной раз выразил готовность к полной денуклеаризации Корейского полуострова и намерение тесно сотрудничать по данному вопросу не только с Сеулом, но и с Вашингтоном. В этой связи северокорейский лидер выразил сожаление по поводу того, что мировое сообщество не в полной мере понимает его намерения и попросил передать соответствующее послание США. Он также выразил надежду на то, что денуклеаризация полуострова может произойти в течение первого срока правления президента США Дональда Трапа. Он также подчеркнул, что пребывание американских войск на юге Корейского полуострова не имеет никакого отношения к заключению мирного договора.

В ходе встречи было принято решение об активизации двустороннего диалога с целью снижения военной напряжённости между Сеулом и Пхеньяном. Межкорейский пункт связи решено открыть до межкорейского саммита. Ким Чон Ын передал личное письмо для южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

По мнению аналитиков, визит Чон Ый Ёна в КНДР может помочь изменению ситуации на Корейском полуострове, которая складывается непросто. Вашингтон настаивает на первоочередной денуклеаризации КНДР, а Пхеньян требует подписания договора о прекращении Корейской войны. Из-за отсутствия доверительных отношений между странами разрешить этот спор пока не удаётся. Возможно, после межкорейского саммита появятся подвижки в достижении компромисса между Вашингтоном и Пхеньяном.