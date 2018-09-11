Свежий релиз Сон Ми покоряет хит-парады Кореи!

4 сентября 2018 года вышел новый релиз певицы Сон Ми, успех которого впечатляет. На первой неделе появления свежего мини-альбома его главный трек 'Siren' завоевал первые места в двенадцати хит-парадах популярных южнокорейских сайтов, таких, как 'Naver Music', 'Melon', 'Bugs' и др. Также песня украсила первую строчку еженедельного музыкального чарта 'iChart'. А популярность певца Джи-Дрэгона, находящегося на военной службе, не собирается угасать. 10 сентября 2018 года видеоклип песни «Кто ты такой?» (니가 뭔데) певца Джи-Дрэгона превысил отметку в сто миллионов просмотров на видео хостинге 'YouTube'. Подробнее обо всём этом вы узнаете в очередном выпуске программы «Новости шоу-бизнеса» от 12 сентября.