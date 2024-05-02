Посол РК в России присутствовал на инаугурации В.Путина

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Посол РК в России Ли До Хун присутствовал на церемонии инаугурации Владимира Путина, который 7 мая начал свой пятый президентский срок. Как сообщили дипломатические источники в Сеуле, решение о присутствии главы южнокорейского диппредставительства на церемонии в Кремле было принято после тщательного анализа состояния двусторонних отношений. Несмотря на сложность ситуации, Сеул и Москва оставляют открытой возможность восстановления отношений. Кремль не направил приглашения на церемонию лидерам зарубежных стран, но пригласил на неё глав дипломатических миссий, находящихся в России. Хотя США и ряд западных стран бойкотировали данное мероприятие, на нём присутствовали послы семи стран Евросоюза, в том числе, Франции, Словакии и Венгрии. Вопрос о том, направлять ли поздравление Владимиру Путину с победой на выборах от имени президента РК всё ещё рассматривается,- сообщил представитель министерства иностранных дел.