Посол Чехии в РК посетил АЭС «Сэуль»

3 мая посол Чехии в РК Иван Янчарек посетил АЭС «Сэуль» в Ульсане. Это самая новая южнокорейская атомная электростанция. На ней установлены новейшие водо-водяные реакторы APR-1400 южнокорейского производства. Посещение станции имело место после того, как Корейская корпорация гидро- и атомной энергетики (KHNP) и французская электроэнергетическая компания (EDF) направили заявки на участие в тендере на строительство четырёх реакторов на АЭС «Дукованы» и «Темелин». Стоимость проекта составляет 22 млрд долларов. Ранее чешские власти исключили из тендера американскую компанию Westinghouse. Приоритетного участника конкурса планируется объявить к середине июля. Результаты посещения южнокорейской АЭС чешский посол направит правительству своей страны и заинтересованным ведомствам. Если РК победит в тендере, это будет её второе участие в строительстве АЭС за рубежом. В 2009 году был заключён контракт на строительство атомной электростанции Барака в Объединённых Арабских Эмиратах.