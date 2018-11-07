



В Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО значатся 19 объектов из Республики Корея. Это не только музыкальные композиции, но и различные культурные явления, среди которых даже заготовка на зиму салата кимчхи и ныряльщицы с острова Чечжудо. В нашем выпуске мы расскажем вам о музыке из Списка ЮНЕСКО. Вы услышите не только сами композиции, но и узнаете об их истории.





Выпуск 387. Объекты нематериального культурного наследия ЮНЕСКО

* Часть "Химун" из мелодии "Потхэпхён" церемониальной музыки Чонмё чэреак - Оркестр Государственного центра народной музыки

* Песня "Ариран" - Группа Karibe

Песня "Мирян Ариран'' - дуэт "Ориентанго"

* Крестьянская музыка "Ённам нонак" провинций Кёнсандо - Ансамбль ударных инструментов Ким Док Су