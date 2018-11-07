Япония считает неправомерной реструктуризацию судостроения в РК
2018-11-07
#Мелодии Кореи l 2018-11-07
В Списке нематериального культурного наследия ЮНЕСКО значатся 19 объектов из Республики Корея. Это не только музыкальные композиции, но и различные культурные явления, среди которых даже заготовка на зиму салата кимчхи и ныряльщицы с острова Чечжудо. В нашем выпуске мы расскажем вам о музыке из Списка ЮНЕСКО. Вы услышите не только сами композиции, но и узнаете об их истории.
Выпуск 387. Объекты нематериального культурного наследия ЮНЕСКО
* Часть "Химун" из мелодии "Потхэпхён" церемониальной музыки Чонмё чэреак - Оркестр Государственного центра народной музыки
* Песня "Ариран" - Группа Karibe
Песня "Мирян Ариран'' - дуэт "Ориентанго"
* Крестьянская музыка "Ённам нонак" провинций Кёнсандо - Ансамбль ударных инструментов Ким Док Су
2018-11-07
2018-11-05
2018-11-07 15:14:32