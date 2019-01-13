Вьетнам является одним из главных кандидатов на место для проведения саммита КНДР и США

Эксперты полагают, что Вьетнам – одно из наиболее подходящих мест проведения второго американо-северокорейского саммита по двум основным критериям. Во-первых, это организационный критерий, то есть, территориальная близость, наличие необходимой инфраструктуры, безопасность, а также активность США и КНДР во Вьетнаме. Ким Чон Ын может долететь до Вьетнама без необходимости промежуточных остановок. Ранее Дональд Трамп не исключал возможности проведения саммита в месте, до которого участники саммита могут беспрепятственно добраться. Возможности Вьетнама обеспечить безопасность VIP-персон признаются во всём мире. Кроме того, Вьетнам поддерживает нормальные отношения с обеими сторонами. К тому же, местные власти активно выступают за получение права на предоставление места для проведения мероприятия. Такую позицию вьетнамские власти передавали КНДР, США и РК.





Вьетнам имеет большие плюсы и с символической точки зрения. Во Вьетнаме сохраняется однопартийная политическая система, основанная на коммунистических принципах. При этом Вьетнам идёт по пути реформ и открытости. В июле прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео указывал на Вьетнам в качестве модели развития для Севера. Американский президент Дональд Трамп также отмечал, что, если Ким Чон Ын использует шанс, то КНДР может наладить нормальные отношения с США, повторив путь процветания Вьетнама. КНДР также занимается изучением политики открытости Вьетнама. Так, в прошлом году эту страну с официальным визитом посетил глава МИД КНДР Ли Ён Хо, который сосредоточился на ознакомлении с опытом местных властей в привлечении иностранных инвестиций и развитии экономической открытости.