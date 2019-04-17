Визит президента РК в страны Центральной Азии 

16 апреля президент РК Мун Чжэ Ин прибыл в Туркменистан. Это первый пункт в программе визита южнокорейского лидера в три страны Центральной Азии. Кроме Туркменистана, это Казахстан и Узбекистан. Цель поездки - продвижение новой северной политики Сеула, которая направлена на укрепление экономических и дипломатических связей с евразийскими странами, включая Россию, Центральную и Северную Азию. Страны, которые включены в программу визита, имеют огромные природные ресурсы и сохраняют рост. Объём торговли с ними пока невелик, однако сотрудничество развивается быстрыми темпами.





Визит Мун Чжэ Ина в Центральную Азию нацелен на экономическую сферу. В Туркменистане южнокорейские компании уже внесли вклад в развитие экономики. Примером является крупнейший в стране газохимический комплекс по производству полиэтилена и полипропилена в посёлке Киянлы, построенный компаниями LG International и Hyundai Engineering.В дальнейшем этот и другие подобные проекты могут стать фундаментом экономического сотрудничества двух стран. Тем более, что местные власти продвигают стратегию промышленной диверсификации. Она направлена на развитие нефтехимической отрасли на базе разработки богатых природных ресурсов. РК обладает высокой конкурентоспособностью в этой области, поэтому потенциал её сотрудничества с Туркменистаном очень велик.





Узбекистан является для РК крупнейшим партнёром в регионе. В прошлом году стороны заключили соглашение об оказании финансовой помощи по линии фонда экономического развития и сотрудничества. Ведутся переговоры по проектам, которые могут получить поддержку РК. Соглашение подразумевает предоставление финансовой помощи Узбекистану в размере 500 млн долларов к 2020 году. К визиту Мун Чжэ Ина приурочен бизнес-форум, в котором примут участие около пятисот предпринимателей из двух стран. Глава государства намерен затронуть темы сотрудничества в сфере газохимических комплексов, строительства и здравоохранения. В Казахстане президент планирует сосредоточить внимание на сотрудничестве в сфере развития транспорта. В администрации президента особое внимание уделяется тому, что Казахстан играет важную роль в транспортной системе Евразии. Ещё один важный момент касается опыта Казахстана в денуклеаризации. Сообщается, что американский президент Дональд Трамп перед саммитом КНДР и США в Сингапуре ознакомился с казахстанской моделью отказа от ядерного оружия. Поэтому эта тема также весьма актуальна для предстоящего визита Мун Чжэ Ина в Казахстан.



