Он станет большим человеком (크게 될 놈, 2019)





Жанр: драма

Режиссер: Кан Чжи Ын

В ролях: Ким Хэ Сук, Сон Хо Чжун и др.

Премьера: 18 апреля 2019 года

Ограничение: детям старше 15 лет





Самые дальние и одновременно самые близкие в мире мать и сын.

1990 год. Деревня на острове в провинции Чолла, в ней живет Сун Ок – мать молодого парня по имени Ки Ган и девушки Ки Сун. Ки Ган не перестает влипать в неприятности, приговаривая: «Мать, смотри, каким большим человеком я стану».

Ки Ган уезжает покорять столицу, но в итоге попадает на преступную сходку, в ходе которой его подставляет напарник. Главного героя арестовывает прибывшая полиция, и теперь ему грозит смертная казнь...

За тяжкое преступление Ки Гану ставят смертный приговор. В ужасе и ожидании собственной смерти молодому человеку приходит письмо от родной матери, которая всю жизнь не владела грамотой.

«Как бы тебя ни ненавидел мир... я тебя люблю. Потому что я твоя мама».