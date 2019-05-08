Он станет большим человеком (크게 될 놈, 2019)

Песни о родителях
2019-05-08
#Новости шоу-бизнеса l 2019-05-09
Жанр: драма
Режиссер: Кан Чжи Ын
В ролях: Ким Хэ Сук, Сон Хо Чжун и др.
Премьера: 18 апреля 2019 года
Ограничение: детям старше 15 лет
Самые дальние и одновременно самые близкие в мире мать и сын.
1990 год. Деревня на острове в провинции Чолла, в ней живет Сун Ок – мать молодого парня по имени Ки Ган и девушки Ки Сун. Ки Ган не перестает влипать в неприятности, приговаривая: «Мать, смотри, каким большим человеком я стану».
Ки Ган уезжает покорять столицу, но в итоге попадает на преступную сходку, в ходе которой его подставляет напарник. Главного героя арестовывает прибывшая полиция, и теперь ему грозит смертная казнь...
За тяжкое преступление Ки Гану ставят смертный приговор. В ужасе и ожидании собственной смерти молодому человеку приходит письмо от родной матери, которая всю жизнь не владела грамотой.
«Как бы тебя ни ненавидел мир... я тебя люблю. Потому что я твоя мама».
2019-05-08
2019-05-09 15:56:20
2019-05-09 15:32:20