Ракетные запуски в КНДР

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9 мая Северная Корея произвела запуски двух ракет. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил Республики Корея, они были произведены 9 мая израйона Кусон провинции Пхёнан-Пуктов 16:29 и 16:49 по корейскому времени. Эксперты полагают, что это были ракеты малой дальности. Одна из них пролетела 420 километров, вторая - 270 километров. Обе ракеты достигли максимальной высоты 50 километров и упали в Восточное море. На следующий день северокорейские СМИ сообщили о том, что запуски проведены в рамках военных учений.

4 мая КНДР провела аналогичные запуски из окрестностей города Вонсана провинции Хамгён-Намдо. Ракеты запускались из реактивных систем залпового огня калибром 240 и 300 миллиметров.Как сообщают военные, ракеты преодолели расстояние от семидесяти до двухсот сорока километров. Действующие резолюции Совета Безопасности ООН запрещают КНДР проводить запуски баллистических ракет, инарушение данного запрета может отрицательно сказаться на ведении диалога с Севером.

По мнению военных, опубликованные северокорейскими СМИ фотоснимкипозволяют предположить, что запускались модернизированные версии российских ракет “Искандер”. Американская сторона предположила, что могли иметь место учебные запуски нескольких баллистических ракет, однако имеющихся данных недостаточно для того, чтобы говорить об этом уверенно.

В свою очередь, южнокорейская сторона сообщила, что это были обычные ракеты малой дальности, и пока нельзя сделать точных выводов относительно их типа. Южнокорейскую позицию подкрепляет то, что пока неизвестно, стоят ли ракетные комплексы “Искандер” на вооружении армии КНДР. Южнокорейская разведка, в свою очередь, выдвинула версию о наличии у Севера нового вида оружия.

Российские ракеты “Искандер” способны уничтожить любую цель в радиусе 500 километров. Это мобильный ракетный комплекс, который можно разместить в любой точке. Учитывая данный факт, вся территория Корейского полуострова попадает в радиус его поражения. Выпущенные “Искандером” ракеты резко взмывают в небо и поражают цель с высоты 50 километров. Данный факт усложняет перехват подобных ракет с использованием зенитно-ракетных комплексовPatriotи системы противоракетной обороныTHAAD. США осуждают действия Севера, однако глава Белого дома Дональд Трамп заявил о своём намерении продолжить диалог с Пхеньяном, заняв выжидательную позицию. Ранее Сеул предложил проект гуманитарной помощи КНДР и, несмотря на запуски ракет Севером, не намерен отказываться от его реализации.