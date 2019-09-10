Наш дом (우리집/The House of Us, 2019)

Музыкальный альбом Ю Ёля
2019-09-10
#Новости шоу-бизнеса l 2019-09-09
Режиссер: Юн Га Ын
Жанр: драма
В ролях: Ким На Ён, Ким Си А, Чу Е Рим
Премьера: 22 августа 2019 г.
Возрастное ограничение: отсутствует.
«Почему это случилось именно в нашей семье?»
12-летняя Ха На в последнее время обеспокоена конфликтом между её родителями. Ссоры в её семье не утихают ни на минуту. Однажды во время летних каникул она знакомится с двумя сёстрами Ю Ми и Ю Чжин. В их семье тоже всё неладно: они постоянно переезжают с места на место. Вскоре девочки становятся хорошими подругами, и каждая из них принимает решение сохранить счастье своей семьи.
2019-09-10
На тему дня: комментарий к главной новости
2019-09-10
2019-09-09