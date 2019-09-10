Наш дом (우리집/The House of Us, 2019)





Режиссер: Юн Га Ын

Жанр: драма

В ролях: Ким На Ён, Ким Си А, Чу Е Рим

Премьера: 22 августа 2019 г.

Возрастное ограничение: отсутствует.





«Почему это случилось именно в нашей семье?»

12-летняя Ха На в последнее время обеспокоена конфликтом между её родителями. Ссоры в её семье не утихают ни на минуту. Однажды во время летних каникул она знакомится с двумя сёстрами Ю Ми и Ю Чжин. В их семье тоже всё неладно: они постоянно переезжают с места на место. Вскоре девочки становятся хорошими подругами, и каждая из них принимает решение сохранить счастье своей семьи.