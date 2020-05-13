Листая журнал Koreana

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Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости ч.1





Книга «Моё исследование культурного наследия» произвела в начале 1990-х годов сенсацию, когда вышел первый том серии. Она стала первой в Корее книгой по гуманитарным наукам, которая разошлась миллионным тиражом и побудила многих корейцев отправиться в поездки по стране. В интересной и доступной манере автор серии, историк искусства Ю Хон Чжун*, заставил корейцев по-новому взглянуть на своё культурное наследие, а также направил в нужную сторону взгляды многих иностранцев.





В VIII томе серии Ю Хон Чжун предложил два маршрута для туристов, у которых есть всего сутки, чтобы познакомиться с природой и культурным наследием Кореи. И один из них — это тур по Ёчжу, расположенному лишь в часе езды от Сеула.

Но если посетившие Ёчжу иностранцы остались в восторге, у корейцев рекомендованные Ю Хон Чжуном места и их эстетическая ценность не вызвали особого любопытства и показались, напротив, заурядными и привычными. Почему же он, обделив вниманием живописные достопримечательности и знаменитые памятники, воспетые в путеводителях, остановил свой взор на скромном старом Ёчжу?





Из крепости Пхасасон в Ёчжу открывается вид на реку Намханган и окрестные горы.

Невидимая земля

Когда западные врачи впервые сталкиваются с восточной медициной, их часто удивляет, что на схемах человеческого тела почти не показаны мышцы. Вместо этого основное внимание уделено кровеносным сосудам и течению жизнетворной энергии ци.





Франк Гонсалес-Крусси, врач и художник из Мексики, сделал попытку объяснить разницу этих двух мировоззрений. По его мнению, если на Западе пытались выявить сложную систему человеческого тела через мышцы как эвристический инструмент, выражающий волю, то на Востоке стремились понять непроизвольное и невидимое функционирование кровеносных сосудов и сердца как источника силы, движущей тело.





В этом смысле, возможно, Ю Хон Чжун хотел показать не «мышцы», а «невидимую силу», таящуюся в природе и культурном наследии Кореи. Корейцы рассматривают землю через призму «пхунсучири». «Чири» (букв. «логика, законы земли») — концепт, похожий на западную географию, а вот с «пхунсу», или фэншуй (букв. «ветер и вода»), сложнее. Для понимания фэншуй, следует знать понятие ци, которое не имеет эквивалента в западной культуре и обычно трактуется как «жизнетворная энергия». Ци определяют как основу всех вещей, имеющих форму и объективно существующих. Издревле в восточной философии считалось, что в земле есть живая ци и благодаря ей возникает всё сущее. Изучение этой невидимой ци земли, вдыхающей жизнь во всё живое, и есть фэншуй.





Образ стоящего Будды, высеченный на скале на берегу реки Намханган, — произведение, созданное в ранний период Корё (935—1392 гг.).

Когда-то процветавшая речная деревня

Ёчжу был похож на Сеул. Через оба места проходит река Ханган, которая разделяет центральную часть Корейского полуострова, протекая с востока на запад и гармонично сочетаясь с окружающими горами. Чтобы добраться от Сеула до Ёчжу по реке, достаточно одного дня. Поэтому в прошлом знаменитый местный рис, а также соль, «чоткаль» (засоленные и ферментированные морепродукты) и свежие морепродукты с западного побережья могли попасть в столицу в тот же день, когда были привезены в Ёчжу.





О Ёчжу пошла молва как о благоприятном месте для жизни с тех пор, как в период Корё (918—1392 гг.) центральные власти начали перевозить судами по реке Ханган собранные в качестве налогов зерно и продукты, которыми славилась определённая местность. Со временем Ёчжу стал местом промежуточной остановки торговых судов и транспорта с зерном, здесь начали собираться «сонби» и чиновники.

Ким Хак Сун поэт, литературный критик

Ан Хон Бом фотограф





Полный текст статьи «Ёчжу: «невидимая земля», доступная оку мудрости»





출처: Корейский Фонд, журнал Koreana (Весна, 2020)





*Всемирное радио KBS и Издательство Koreana применяют разные правила написания корейских имен на русском языке. Здесь корейские имена и названия переписаны по нашим правилам.