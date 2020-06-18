Чхвеган Чханмин готовится стать мужем!

Как на Севере воспринимают Корейскую войну?
2020-06-18
# Новости шоу-бизнеса l 2020-06-17
На этой неделе в эфире «Новости шоу-бизнеса» вас ждут новости действительно мирового масштаба. Стало известно, что в сентябре этого года Чхвеган Чханмин из легендарной группы «Тонбансинги» станет мужем и главой новой семьи. А тем временем, девушки из популярного гёлз-бэнда BLACKPINK на пару с поп-дивой Леди Гага уверенно завоевывают мировые музыкальные чарты с треком «Sour Candy». Подробности – в очередном выпуске нашей рубрики!
2020-06-18
2020-06-17
2020-06-18 16:25:11
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