Чхвеган Чханмин готовится стать мужем!

ⓒ SM Entertainment, YG Entertainment, YONHAP News

На этой неделе в эфире «Новости шоу-бизнеса» вас ждут новости действительно мирового масштаба. Стало известно, что в сентябре этого года Чхвеган Чханмин из легендарной группы «Тонбансинги» станет мужем и главой новой семьи. А тем временем, девушки из популярного гёлз-бэнда BLACKPINK на пару с поп-дивой Леди Гага уверенно завоевывают мировые музыкальные чарты с треком «Sour Candy». Подробности – в очередном выпуске нашей рубрики!