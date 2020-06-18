Отношения между Сеулом и Пхеньяном продолжают накаляться

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Сеул выступил с резкой критикой в адрес оскорбительных заявлений Пхеньяна, последовавших за взрывом межкорейского пункта связи в Кэсоне. 17 июня старший секретарь президента РК по связям с общественностью Юн До Хан выступил на брифинге с участием представителей министерства обороны и министерства по делам воссоединения, на котором назвал непонятным и бестактным опубликованное ранее в тот же день заявление первого заместителя заведующего организационным отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон. Она, в частности, подвергла критике выступление Мун Чжэ Ина на церемонии, посвящённой 20-летию первого межкорейского саммита, назвав его «отвратительным», «льстивым» и «уходящим от ответственности». Это первое резкое заявление нынешнего правительства в адрес КНДР.

После брифинга в администрации президента последовало заявление и от министерства обороны РК, в котором говорилось, что если от разговоров о расторжении военных договорённостей Пхеньян перейдёт к действиям, то обязательно поплатится за это. В министерстве по делам воссоединения, в свою очередь, прокомментировали планы Севера о повторном размещении войск на территориях туристического комплекса в горах Кымгансан и индустриального комплекса в Кэсоне. Эти действия будут расценены как явное посягательство на имущество, которое вернёт межкорейские отношения в состояние до подписания межкорейской декларации от 15 июня 2000 года, заявили в министерстве.

Примечательно, что в недавних негативных заявлениях в адрес Сеула активное участие принимает не председатель Госсовета КНДР Ким Чон Ын, а его сестра Ким Ё Чжон. Именно она пригрозила возможностью применения военных сил в отношении Юга. Следует отметить также и активные действия Пхеньяна, направленные на усиление вражеского настроя среди населения Севера по отношению к Югу. Именно с этой целью по центральному телевидению КНДР был показан взрыв межкорейского пункта связи и последующие заявления Ким Ён Чжон.