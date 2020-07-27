Певица Ли Ха И присоединилась к AOMG

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Певица Ли Ха И (이하이) присоединилась к продюсерскому агентству AOMG, основателем которого является рэпер Пак Чэ Бом (박재범). Об этом стало известно в среду, 22 июля. Уже на следующий день артистка опубликовала очередной сингл «В одиночестве» (홀로). Это первая работа Ли Ха И за последние 14 месяцев. В AOMG сообщили, что очень рады сотрудничеству с талантливой певицей. В планах компании оказать всевозможную поддержку для дальнейшего раскрытия её таланта. Ли Ха И заявила о себе в 2011 году, заняв второе место в музыкальном телешоу K-POP STAR (K팝 스타) телеканала SBS. Далее последовало приглашение от продюсерского агентства YG Entertainment, в составе которого она выступала до конца 2019 года.