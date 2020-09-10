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Песни о повседневной жизни

#Мелодии Кореи l 2020-09-09

Мелодии Кореи


Когда музыка – неотъемлемая часть жизни, песни неизбежно проникают в повседневный быт. Об этом свидетельствуют многочисленные корейские композиции, в которых поют об обыденных, но при этом не лишённых красоты и смысла делах. Познакомьтесь с такими песнями сами, прослушав наш выпуск.              


Выпуск 480. Песни о повседневной жизни

* Песня «Весенний сон» – Группа «Modern Gagok»

* Песня «Кванхамсэги» – О Бок Нё (вокал)

* Песня «Пави тхарён» – Пак Сан Ок (вокал)

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