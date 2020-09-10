



Когда музыка – неотъемлемая часть жизни, песни неизбежно проникают в повседневный быт. Об этом свидетельствуют многочисленные корейские композиции, в которых поют об обыденных, но при этом не лишённых красоты и смысла делах. Познакомьтесь с такими песнями сами, прослушав наш выпуск.





Выпуск 480. Песни о повседневной жизни

* Песня «Весенний сон» – Группа «Modern Gagok»

* Песня «Кванхамсэги» – О Бок Нё (вокал)

* Песня «Пави тхарён» – Пак Сан Ок (вокал)