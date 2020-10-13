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Всё по новой (6) 그럭저럭

#Говорим как герои сериалов l 2020-10-11

Говорим как герои сериалов

Диалог недели 

유보영(Ю Бо Ен): 진짜 오랜만이다. 한 10년 됐나, 우리 본 지가?

Сколько лет, сколько зим. Кажется, мы не виделись с тобой лет десять, да?

윤규진(Юн Гю Чжин): 그럴걸? 어떻게 지냈어 그동안?

Кажется, да. Как ты жила все это время?

유보영(Ю Бо Ен): 그럭저럭. 애 낳고 키우고. 정신 없었지 뭐.

Так себе. Родила ребенка, воспитывала. Была безумно занята. 


Фраза недели

그럭저럭

[К-рок-чо-рок] 

Так себе


Грамматика

그럭저럭 – наречие, которое означает «не достаточно, но нет особенных проблем», «до некоторой степени», «так себе».


Внимание

☞ синонимы к слову 그럭저럭 : 그냥 저냥, 그런대로


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