Всё по новой (6) 그럭저럭

Актриса На Мун Хи (나문희 배우)
2020-10-13
#Говорим как герои сериалов l 2020-10-11
Диалог недели
유보영(Ю Бо Ен): 진짜 오랜만이다. 한 10년 됐나, 우리 본 지가?
Сколько лет, сколько зим. Кажется, мы не виделись с тобой лет десять, да?
윤규진(Юн Гю Чжин): 그럴걸? 어떻게 지냈어 그동안?
Кажется, да. Как ты жила все это время?
유보영(Ю Бо Ен): 그럭저럭. 애 낳고 키우고. 정신 없었지 뭐.
Так себе. Родила ребенка, воспитывала. Была безумно занята.
Фраза недели
그럭저럭
[К-рок-чо-рок]
Так себе
Грамматика
그럭저럭 – наречие, которое означает «не достаточно, но нет особенных проблем», «до некоторой степени», «так себе».
Внимание
☞ синонимы к слову 그럭저럭 : 그냥 저냥, 그런대로
2020-10-13
2020-10-14 09:57:03
2020-10-14 14:52:59
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