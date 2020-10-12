Не пропустите передачу телеканала KBS2 «Что кроме футбола и бейсбола»

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Телеканал KBS2 2 ноября представит новую развлекательную передачу под названием «Что кроме футбола и бейсбола» (축구야구말구). Её ведущими станут легендарный футболист Ли Ëн Пхё (이영표) и бейсболист Пак Чхан Хо (박찬호). В ходе передачи они встретятся с разными спортсменами-любителями в разных уголках Кореи и проверят свои силы в бадминтоне, боулинге, бильярде, теннисе и других видах спорта. Двое спортсменов впервые будут совместно вести телевизионную передачу. Пак Чхан Хо является «любителем поговорить», а Ли Ëн Пхё – отлично комментирует футбольные матчи. В сочетании с легендарным спортивным прошлым это делает их идеальными кандидатами в качестве ведущих развлекательной передачи о спорте. Показ первого выпуска состоится 2 ноября в 21 час 30 минут по сеульскому времени.