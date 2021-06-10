Борьба с курением в КНДР

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С начала 2000-х годов в сериалах KBS и других южнокорейских телекомпаний нет сцен с курением. Даже на улицах остаётся всё меньше мест, где можно курить. А как обстоят дела в Северной Корее? Сообщается, что в ноябре прошлого года там был принят закон о борьбе с курением, и по всей стране проходит интенсивная антитабачная кампания. С подробностями г-жа Ким Ён Хи, старший научный сотрудник Центра новой экономики Корейского полуострова Корейского банка развития.