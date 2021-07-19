Сборная РК по бейсболу

Сегодняшний выпуск мы посвятим сборной РК по бейсболу. Южнокорейские бейсболисты являются олимпийскими чемпионами 2008 года, когда этот вид спорта ещё был в программе Олимпийских игр. Тогда РК показала фантастическую игру, одержав девять побед в девяти матчах. И вот спустя 13 лет сборная страны во главе с тренером Ким Гён Муном вновь готовится к тому, чтобы покорить олимпийский пьедестал. Напомним, что на играх в Барселоне впервые были разыграны медали в этом виде спорта. Однако из-за относительно низкой популярности, за исключением Америки и Восточной Азии, он был исключён из Олимпиады. В последний раз соревнования по этому виду спорта проводились в 2008 году в Пекине. Но в 2016 году бейсбол был возвращён в список олимпийских дисциплин. Между тем, бейсбол сейчас очень популярен в Японии, месте проведения Олимпиады. Так что Япония вместе с США и РК в числе главных претендентов на олимпийское золото.