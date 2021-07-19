Аудиосказки всему миру: Давным-давно в Корее
Золотой и серебряный топоры
2021-07-20
Сегодняшний выпуск мы посвятим сборной РК по бейсболу. Южнокорейские бейсболисты являются олимпийскими чемпионами 2008 года, когда этот вид спорта ещё был в программе Олимпийских игр. Тогда РК показала фантастическую игру, одержав девять побед в девяти матчах. И вот спустя 13 лет сборная страны во главе с тренером Ким Гён Муном вновь готовится к тому, чтобы покорить олимпийский пьедестал. Напомним, что на играх в Барселоне впервые были разыграны медали в этом виде спорта. Однако из-за относительно низкой популярности, за исключением Америки и Восточной Азии, он был исключён из Олимпиады. В последний раз соревнования по этому виду спорта проводились в 2008 году в Пекине. Но в 2016 году бейсбол был возвращён в список олимпийских дисциплин. Между тем, бейсбол сейчас очень популярен в Японии, месте проведения Олимпиады. Так что Япония вместе с США и РК в числе главных претендентов на олимпийское золото.
Предстоящие соревнования по бейсболу пройдут в несколько изменённом формате. Шесть сборных будут разделены на две группы. В первую попали Япония, Мексика и Доминиканская Республика, во вторую – РК, США и Израиль. Таким образом каждая команда сыграет по две игры на групповом этапе. Победители групп сразу выходят во второй раунд турнира, где сразятся за выход в полуфинал. Команды, занявшие второе и третье места, стартуют с первого раунда. Среди проигравших в первом и втором раунде проводится мини-турнир, победитель которого выходит в полуфинал и получает возможность побороться за золото. Идеальным вариантом для РК будет первое место в своей группе, а затем победа над лидером другой группы во втором этапе турнира. В случае, если какая-либо из команд не сможет принять участие в турнирах из-за коронавируса, то соревнования будут проводиться по круговой системе. Команды, занявшие первое и второе места, сразятся в финале, третье и четвёртое – встретятся в матче за бронзу.
Сборная РК по бейсболу состоит из 24 спортсменов – 11 питчеров, 13 инфилдеров и аутфилдеров. К сожалению, Главная лига бейсбола (MLB) не разрешила игрокам, входящим в расширенный список клубов Высшей лиги из 40 человек, принять участие в Олимпиаде. В сборную не попали такие именитые бейсболисты как Рю Хён Чжин, Ким Гван Хён, Ким Ха Сон и Чхве Чжи Мин. Состав сборной был сформирован за счёт игроков Профессиональной бейсбольной лиги Кореи (KBO). В список вошли золотые медалисты Пекинской олимпиады Ким Хён Су и Кан Мин Хо. В сборной РК довольно молодой состав питчеров. Подавляющее большинство – игроки до 20 лет. Бейсболисту Ли Ый Ри – вовсе 19 лет. Ситуация с кэтчерами обстоит иначе. Игроки Кан Мин Хо и Ян Ый Чжи имеют за плечами богатый опыт международных соревнований.
В копилке сборной Японии одна серебряная и две бронзовые медали по бейсболу. Состав сборной был сформирован из сильнейших игроков японской профессиональной бейсбольной лиги. Это 11 питчеров, 13 инфилдеров и аутфилдеров. Тем не менее, в сборную не попали такие именитые бейсболисты как Сёхей Отани, Ю Дарвиш и Маэда Кэнта. В то же время в команде золотой медалист Игр в Пекине Масахиро Танака, в прошлом бывший игрок «Нью-Йорк Янкис». Существует мнение о том, что Япония готовится к встрече в финале с фаворитом Олимпиады – сборной РК.
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